https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/parlament-abkhazii-zakryl-vesennyuyu-sessiyu--1051834923.html

Парламент Абхазии закрыл весеннюю сессию

Парламент Абхазии закрыл весеннюю сессию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии ушли на каникулы, проведя последнее заседание весенней сессии. 29.07.2024, Sputnik Абхазия

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2024-07-29T14:10+0300

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии ушли на каникулы, проведя последнее заседание весенней сессии. С 1 августа по 6 сентября парламентарии будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью в 35 календарных дней.В понедельник, 29 июля, парламентарии в окончательном чтении приняли поправки в закон "О статусе депутата Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия". Согласно изменениям, депутаты первого созыва Парламента Абхазии будут получать пенсию в размере 100% от зарплаты действующих парламентариев. В окончательном чтении также принята четвертая часть Гражданского кодекса Абхазии. Депутаты также утвердили постановление "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия".Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты в сфере страховой деятельности. Теперь автомобилисты смогут оформлять страховые полисы онлайн. "Это нужная вещь хотя бы потому, что огромное количество машин вынуждено останавливаться возле постов ГАИ, чтобы заполнить страховые полисы. Если мы примем законопроект, а мы, я уверен, должны это сделать сегодня, люди будут иметь возможность, не создавая пробки, не мешая сотрудникам МВД, заниматься своими непосредственными функциями, оформить и получить страховой полис", — представил законопроект депутат Даут Хутаба.Социальное обслуживание граждан Абхазии будет регулироваться законом об основах соцобслуживания, принятом в окончательном чтении депутатами Парламента. Документ направлен на обеспечение и защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности. "Определен очень важный показатель среднего дохода, по которому гражданин может иметь либо не может иметь бесплатное социальное обслуживание", — отметил депутат Леонид Лакербая.Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" принят в окончательном чтении депутатами Парламента Абхазии. Документ устанавливает:

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