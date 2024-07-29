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Парламент Абхазии закрыл весеннюю сессию
Парламент Абхазии закрыл весеннюю сессию
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии ушли на каникулы, проведя последнее заседание весенней сессии. 29.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-29T14:10+0300
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии ушли на каникулы, проведя последнее заседание весенней сессии. С 1 августа по 6 сентября парламентарии будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью в 35 календарных дней.В понедельник, 29 июля, парламентарии в окончательном чтении приняли поправки в закон "О статусе депутата Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия". Согласно изменениям, депутаты первого созыва Парламента Абхазии будут получать пенсию в размере 100% от зарплаты действующих парламентариев. В окончательном чтении также принята четвертая часть Гражданского кодекса Абхазии. Депутаты также утвердили постановление "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия".Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты в сфере страховой деятельности. Теперь автомобилисты смогут оформлять страховые полисы онлайн. "Это нужная вещь хотя бы потому, что огромное количество машин вынуждено останавливаться возле постов ГАИ, чтобы заполнить страховые полисы. Если мы примем законопроект, а мы, я уверен, должны это сделать сегодня, люди будут иметь возможность, не создавая пробки, не мешая сотрудникам МВД, заниматься своими непосредственными функциями, оформить и получить страховой полис", — представил законопроект депутат Даут Хутаба.Социальное обслуживание граждан Абхазии будет регулироваться законом об основах соцобслуживания, принятом в окончательном чтении депутатами Парламента. Документ направлен на обеспечение и защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности. "Определен очень важный показатель среднего дохода, по которому гражданин может иметь либо не может иметь бесплатное социальное обслуживание", — отметил депутат Леонид Лакербая.Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" принят в окончательном чтении депутатами Парламента Абхазии. Документ устанавливает:
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парламент абхазии, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, россия, политика, экономика
парламент абхазии, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, россия, политика, экономика
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии ушли на каникулы, проведя последнее заседание весенней сессии.
С 1 августа по 6 сентября парламентарии будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью в 35 календарных дней.
В понедельник, 29 июля, парламентарии в окончательном чтении приняли поправки в закон "О статусе депутата Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия".
Согласно изменениям, депутаты первого созыва Парламента Абхазии будут получать пенсию в размере 100% от зарплаты действующих парламентариев.
"Необходимо учитывать особую роль первого созыва. Работа была подготовлена в комитете, были подготовлены поправки. Сегодня пенсионеры, которые были депутатами, получают 75% от действующей зарплаты депутатов. Мы решили выделить депутатов первого созыва, чтобы отметить их особую роль в становлении нашего государства. Для них это будет 100% зарплаты действующих депутатов Парламента", — отметил на заседании сессии Даут Хутаба.
В окончательном чтении также принята четвертая часть Гражданского кодекса Абхазии.
Депутаты также утвердили постановление "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия".
Парламент Абхазии принял в окончательном чтении поправки в некоторые законодательные акты в сфере страховой деятельности. Теперь автомобилисты смогут оформлять страховые полисы онлайн.
"Это нужная вещь хотя бы потому, что огромное количество машин вынуждено останавливаться возле постов ГАИ, чтобы заполнить страховые полисы. Если мы примем законопроект, а мы, я уверен, должны это сделать сегодня, люди будут иметь возможность, не создавая пробки, не мешая сотрудникам МВД, заниматься своими непосредственными функциями, оформить и получить страховой полис", — представил законопроект депутат Даут Хутаба.
Социальное обслуживание граждан Абхазии будет регулироваться законом об основах соцобслуживания, принятом в окончательном чтении депутатами Парламента.
Документ направлен на обеспечение и защиту прав граждан (семей) на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности. "Определен очень важный показатель среднего дохода, по которому гражданин может иметь либо не может иметь бесплатное социальное обслуживание", — отметил депутат Леонид Лакербая.
Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" принят в окончательном чтении депутатами Парламента Абхазии.
полномочия органов валютного регулирования,
права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,
права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения официальной валютой Абхазии и внутренними ценными бумагами,
права и обязанности органов и агентов валютного контроля.