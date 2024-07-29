https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/parlament-ratifitsiroval-soglashenie-abkhazii-i-rossii-o-dvoynom-nalogooblozhenii-1051834646.html
Парламент ратифицировал соглашение Абхазии и России о двойном налогообложении
Парламент ратифицировал соглашение Абхазии и России о двойном налогообложении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Парламент ратифицировал Соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении... 29.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-29T12:50+0300
2024-07-29T12:50+0300
2024-07-29T13:33+0300
в абхазии
абхазия
россия
налоги
гармонизация законодательств абхазии и россии
парламент абхазии
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050292178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d2157a0380ad4e069a6a0c932929efa8.jpg
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Парламент ратифицировал Соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. "Соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемые Республикой Абхазия и Российской Федерацией в соответствии с законодательством каждого государства, независимо от способа их взыскания", — отметил постоянный представитель президента в Парламенте Батал Айба. Документ был подписан 7 мая 2024 года в Сухуме и подготовлен в рамках развития общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050292178_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0f79803fac3037c5db63ca01186d1f0a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, налоги, гармонизация законодательств абхазии и россии, парламент абхазии, политика
абхазия, россия, налоги, гармонизация законодательств абхазии и россии, парламент абхазии, политика
Парламент ратифицировал соглашение Абхазии и России о двойном налогообложении
12:50 29.07.2024 (обновлено: 13:33 29.07.2024)
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Парламент ратифицировал Соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
"Соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемые Республикой Абхазия и Российской Федерацией в соответствии с законодательством каждого государства, независимо от способа их взыскания", — отметил постоянный представитель президента в Парламенте Батал Айба.
Документ был подписан 7 мая 2024 года в Сухуме и подготовлен в рамках развития общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.