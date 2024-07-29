https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/parlament-ratifitsiroval-soglashenie-abkhazii-i-rossii-o-dvoynom-nalogooblozhenii-1051834646.html

Парламент ратифицировал соглашение Абхазии и России о двойном налогообложении

Парламент ратифицировал соглашение Абхазии и России о двойном налогообложении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Парламент ратифицировал Соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении... 29.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-29T12:50+0300

2024-07-29T12:50+0300

2024-07-29T13:33+0300

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гармонизация законодательств абхазии и россии

парламент абхазии

политика

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Парламент ратифицировал Соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. "Соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемые Республикой Абхазия и Российской Федерацией в соответствии с законодательством каждого государства, независимо от способа их взыскания", — отметил постоянный представитель президента в Парламенте Батал Айба. Документ был подписан 7 мая 2024 года в Сухуме и подготовлен в рамках развития общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, налоги, гармонизация законодательств абхазии и россии, парламент абхазии, политика