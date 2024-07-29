https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/ratifitsirovany-popravki-v-soglashenie-o-rezhime-torgovli-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1051834761.html

Ратифицированы поправки в Соглашение о режиме торговли между Абхазией и Россией

Ратифицированы поправки в Соглашение о режиме торговли между Абхазией и Россией

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами от 28 мая... 29.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-29T13:15+0300

2024-07-29T13:15+0300

2024-07-29T13:36+0300

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года. Протокол был подписан в Грозном 16 июля 2024 года. Как ранее рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, изменения в Соглашении о режиме торговли между Абхазией и Россией направлены на создание благоприятных условий ценообразования на значительный перечень товаров, поставляемых из России. В список вошли продовольствие, оборудование, сырье и стройматериалы. По ее словам, также снизится нагрузка при таможенном оформлении примерно на 4%.

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россия, абхазия, политика, экономика, торговля, таможня, таможенный контроль