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Ратифицированы поправки в Соглашение о режиме торговли между Абхазией и Россией
Ратифицированы поправки в Соглашение о режиме торговли между Абхазией и Россией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами от 28 мая... 29.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-29T13:15+0300
2024-07-29T13:15+0300
2024-07-29T13:36+0300
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года. Протокол был подписан в Грозном 16 июля 2024 года. Как ранее рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, изменения в Соглашении о режиме торговли между Абхазией и Россией направлены на создание благоприятных условий ценообразования на значительный перечень товаров, поставляемых из России. В список вошли продовольствие, оборудование, сырье и стройматериалы. По ее словам, также снизится нагрузка при таможенном оформлении примерно на 4%.
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россия, абхазия, политика, экономика, торговля, таможня, таможенный контроль
россия, абхазия, политика, экономика, торговля, таможня, таможенный контроль
Ратифицированы поправки в Соглашение о режиме торговли между Абхазией и Россией
13:15 29.07.2024 (обновлено: 13:36 29.07.2024)
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ратифицирован протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.
Протокол был подписан в Грозном 16 июля 2024 года.
Документ направлен на регламентацию двусторонних договоренностей по урегулированию неприменения вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, вывозимых из России на таможенную территорию Абхазии.
Как ранее рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, изменения в Соглашении о режиме торговли между Абхазией и Россией направлены на создание благоприятных условий ценообразования на значительный перечень товаров, поставляемых из России.
В список вошли продовольствие, оборудование, сырье и стройматериалы. По ее словам, также снизится нагрузка при таможенном оформлении примерно на 4%.