Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР
16:00 29.07.2024 (обновлено: 20:33 29.07.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТрофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
Подписаться
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24178 единиц специальной военной автомобильной техники.