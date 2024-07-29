Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов.