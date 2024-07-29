Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-volche-na-pokrovskom-napravlenii-v-dnr-1051837661.html
Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России. 29.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-29T16:00+0300
2024-07-29T20:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
министерство обороны рф
украина
днр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/0e/1051076714_0:204:2907:1839_1920x0_80_0_0_cc812a70198169dead96c6a93187fabd.jpg
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/0e/1051076714_91:0:2815:2043_1920x0_80_0_0_d1b15f043259f9801b20c52a5c9024da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, министерство обороны рф, украина, днр
россия, министерство обороны рф, украина, днр

Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР

16:00 29.07.2024 (обновлено: 20:33 29.07.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТрофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО
Трофейная немецкая БМП Мардер, восстановленная военнослужащими ЦВО - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Волчье на Покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и "Скала-М", а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28647 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12535 орудий полевой артиллерии и минометов, 24178 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0