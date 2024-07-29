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Состоялось открытие Пицундского международного музыкального фестиваля
Состоялось открытие Пицундского международного музыкального фестиваля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в стенах Патриаршего собора в понедельник, 29 июля. 29.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в стенах Патриаршего собора в понедельник, 29 июля. Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба выразил надежду на то, что он найдет отклик в сердцах жителей и гостей Абхазии. Куджба поблагодарил партнеров, спонсоров, организаторов и Народную артистку, Абхазии и России Хиблу Герзмава за подаренный концертному залу рояль. Профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени Чайковского и МГИМ имени Шнитке Александр Соловьев, ставший в этом году Заслуженным артистом Абхазии, назвал счастьем возможность участия в этом наполненном энергией молодости событии. Он подчеркнул, что инициатива проведения этого фестиваля принадлежит его ученику, лучшему иностранному выпускнику 2024 года Московской консерватории Барасу Куджба. Открыла одно из главных культурных событий лета Государственная хоровая капелла Абхазии и ее дирижер Народный артист Абхазии Нодар Чанба. Со сцены прозвучали классические произведения в исполнении артистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.
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пицундский орган, пицунда, музыка, абхазия, культура
пицундский орган, пицунда, музыка, абхазия, культура

Состоялось открытие Пицундского международного музыкального фестиваля

20:46 29.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Пицундский Храм
Пицундский Храм - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в стенах Патриаршего собора в понедельник, 29 июля.
Программа состоит из девяти частей. Фестиваль продлится до 3 августа, его центральным событием станет исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.
Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба выразил надежду на то, что он найдет отклик в сердцах жителей и гостей Абхазии.
Куджба поблагодарил партнеров, спонсоров, организаторов и Народную артистку, Абхазии и России Хиблу Герзмава за подаренный концертному залу рояль.
Профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени Чайковского и МГИМ имени Шнитке Александр Соловьев, ставший в этом году Заслуженным артистом Абхазии, назвал счастьем возможность участия в этом наполненном энергией молодости событии.
Он подчеркнул, что инициатива проведения этого фестиваля принадлежит его ученику, лучшему иностранному выпускнику 2024 года Московской консерватории Барасу Куджба.
Открыла одно из главных культурных событий лета Государственная хоровая капелла Абхазии и ее дирижер Народный артист Абхазии Нодар Чанба.
Со сцены прозвучали классические произведения в исполнении артистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.
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