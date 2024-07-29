https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/sostoyalos-otkrytie-pitsundskogo-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-festivalya--1051837791.html

Состоялось открытие Пицундского международного музыкального фестиваля

Состоялось открытие Пицундского международного музыкального фестиваля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в стенах Патриаршего собора в понедельник, 29 июля. 29.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-29T20:46+0300

2024-07-29T20:46+0300

2024-07-29T20:46+0300

в абхазии

пицундский орган

пицунда

музыка

абхазия

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041348202_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ac3c8c17f54dac59a698c4f64733b5f2.jpg

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в стенах Патриаршего собора в понедельник, 29 июля. Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба выразил надежду на то, что он найдет отклик в сердцах жителей и гостей Абхазии. Куджба поблагодарил партнеров, спонсоров, организаторов и Народную артистку, Абхазии и России Хиблу Герзмава за подаренный концертному залу рояль. Профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени Чайковского и МГИМ имени Шнитке Александр Соловьев, ставший в этом году Заслуженным артистом Абхазии, назвал счастьем возможность участия в этом наполненном энергией молодости событии. Он подчеркнул, что инициатива проведения этого фестиваля принадлежит его ученику, лучшему иностранному выпускнику 2024 года Московской консерватории Барасу Куджба. Открыла одно из главных культурных событий лета Государственная хоровая капелла Абхазии и ее дирижер Народный артист Абхазии Нодар Чанба. Со сцены прозвучали классические произведения в исполнении артистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.

пицунда

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

пицундский орган, пицунда, музыка, абхазия, культура