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Взаимный интерес: Гедугов об укреплении уз абхазо-абазинского народа

Взаимный интерес: Гедугов об укреплении уз абхазо-абазинского народа

Sputnik Абхазия

О культурно-спортивном фестивале "Абаза", который прошел в Карачаево-Черкесии, о его значении для народов абаза, о планах по сотрудничеству, в эфире радио... 29.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-29T12:03+0300

2024-07-29T12:03+0300

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Взаимный интерес: Гедугов об укреплении уз абхазо-абазинского народа Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Гедугов об укреплении уз абхазо-абазинского народа

О культурно-спортивном фестивале "Абаза", который прошел в Карачаево-Черкесии, о его значении для народов абаза, о планах по сотрудничеству, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель обособленного подразделения автономной некоммерческой организации "Алашара" в КЧР Мурат Гедугов.Игры и фестиваль народа абаза проходили в ауле Апсуа в Карачаево-Черкесии. В них приняли участие команды из Абхазии и абазинских аулов КЧР. Абхазию представляли 37 спортсменов, которые пробовали свои силы в футболе, волейболе, стрельбе из лука и винтовки, лазании на столб, толкании камня и других дисциплинах.Организаторы мероприятий- Международное объединение "Алашара" и Всемирный абхазо-абазинский конгресс.Фестиваль "Абаза" выходит за рамки чисто культурного события, его целью является сплочение людей, вовлечение каждого представителя абхазо-абазинского этноса в мероприятия, которые организовывает Всемирный абхазо-абазинский конгресс и объединение "Алашара", отметил Гедугов."К сожалению, таких крупных мероприятий не так много у нас в республике, пытаемся создавать самостоятельно, для того, чтобы наши люди почувствовали себя единым целым, в едином порыве занимались проектами, нацеленными на возрождение, сохранение абхазо-абазинского народа", - сказал Гедугов.Он отметил, как важно в быстроменяющемся мире сохранить свои корни, традиции, ментальность, свой культурный код.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, кчр, абаза, сотрудничество, объединение, народы, культура, традиции, подкасты, взаимный интерес, аудио