Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/1051844039.html
Симфония классики: открытие международного Пицундского фестиваля
Симфония классики: открытие международного Пицундского фестиваля
Sputnik Абхазия
Пицундский музыкальный фестиваль будет проходить в Патриаршем соборе ежедневно до 3 августа. 30.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-30T17:29+0300
2024-07-30T17:29+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
пицунда
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051840144_0:907:2048:2059_1920x0_80_0_0_e0e997e96a63e57781d9291970a2012e.jpg
Церемония открытия второго Пицундского музыкального фестиваля, по традиции, состоялась в стенах Патриаршего соборе в понедельник, 29 июля.Фестиваль продлится до 3 августа, его центральным событием станет исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.Программа состоит из девяти частей. Одно из главных культурных событий лета открыла Государственная хоровая капелла Абхазии и ее дирижер, Народный артист Абхазии Нодар Чанба.Со сцены прозвучали классические произведения в исполнении артистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.
абхазия
пицунда
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051840144_0:715:2048:2251_1920x0_80_0_0_3bde1af3a6bbe14b661efe2bddd6467a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия, пицунда
фото, фото , мультимедиа, абхазия, пицунда

Симфония классики: открытие международного Пицундского фестиваля

17:29 30.07.2024
Подписаться
Пицундский музыкальный фестиваль будет проходить в Патриаршем соборе ежедневно до 3 августа.
Церемония открытия второго Пицундского музыкального фестиваля, по традиции, состоялась в стенах Патриаршего соборе в понедельник, 29 июля.
Фестиваль продлится до 3 августа, его центральным событием станет исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.
Программа состоит из девяти частей. Одно из главных культурных событий лета открыла Государственная хоровая капелла Абхазии и ее дирижер, Народный артист Абхазии Нодар Чанба.
Со сцены прозвучали классические произведения в исполнении артистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пицундский музыкальный фестиваль открылся в Патриаршем соборе 29 июля.

Пицундский музыкальный фестиваль открылся в Патриаршем соборе 29 июля. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пицундский музыкальный фестиваль открылся в Патриаршем соборе 29 июля.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Он будет проходить шесть дней – до 3 августа включительно.

Он будет проходить шесть дней – до 3 августа включительно. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Он будет проходить шесть дней – до 3 августа включительно.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В первый день со сцены прозвучали классические произведения знаменитых на весь мир композиторов.

В первый день со сцены прозвучали классические произведения знаменитых на весь мир композиторов. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

В первый день со сцены прозвучали классические произведения знаменитых на весь мир композиторов.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Фестиваль посетили десятки жителей и гостей Абхазии.

Фестиваль посетили десятки жителей и гостей Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Фестиваль посетили десятки жителей и гостей Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Программа Пицундского фестиваля состоит из девяти частей, в том числе концерта органной музыки.

Программа Пицундского фестиваля состоит из девяти частей, в том числе концерта органной музыки. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Программа Пицундского фестиваля состоит из девяти частей, в том числе концерта органной музыки.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Классические произведения на органе исполняет Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.

Классические произведения на органе исполняет Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Классические произведения на органе исполняет Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Центральным событием станет исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.

Центральным событием станет исполнение &quot;Абхазского реквиема&quot;, премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Центральным событием станет исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Профессиональные музыканты признают акустику в Патриаршем соборе одной из лучших в мире.

Профессиональные музыканты признают акустику в Патриаршем соборе одной из лучших в мире. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Профессиональные музыканты признают акустику в Патриаршем соборе одной из лучших в мире.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Одним из дирижеров на фестивале стал профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени Чайковского и МГИМ имени Шнитке Александр Соловьев.

Одним из дирижеров на фестивале стал профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени Чайковского и МГИМ имени Шнитке Александр Соловьев. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Одним из дирижеров на фестивале стал профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени Чайковского и МГИМ имени Шнитке Александр Соловьев.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Инициатор и один из организаторов фестиваля – лучший иностранный выпускник Московской консерватории в 2024 году - Барас Куджба.

Инициатор и один из организаторов фестиваля – лучший иностранный выпускник Московской консерватории в 2024 году - Барас Куджба. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Инициатор и один из организаторов фестиваля – лучший иностранный выпускник Московской консерватории в 2024 году - Барас Куджба.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Участниками фестиваля стали артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.

Участниками фестиваля стали артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Участниками фестиваля стали артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Зрители остались в восторге от выступления как опытных, так и молодых артистов.

Зрители остались в восторге от выступления как опытных, так и молодых артистов. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Зрители остались в восторге от выступления как опытных, так и молодых артистов.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Полина Шабулина и Полина Шароварова из Москвы исполнили одну из композиций композитора Лео Делиба.

Полина Шабулина и Полина Шароварова из Москвы исполнили одну из композиций композитора Лео Делиба. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Полина Шабулина и Полина Шароварова из Москвы исполнили одну из композиций композитора Лео Делиба.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Одна из главных целей Пицундского фестиваля - открытие новых имен молодых и талантливых артистов.

Одна из главных целей Пицундского фестиваля - открытие новых имен молодых и талантливых артистов. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Одна из главных целей Пицундского фестиваля - открытие новых имен молодых и талантливых артистов.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Sputnik Абхазия — информационный партнер Пицундского фестиваля.

Sputnik Абхазия — информационный партнер Пицундского фестиваля. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Марианна Кубрава

Sputnik Абхазия — информационный партнер Пицундского фестиваля.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0