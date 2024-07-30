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Симфония классики: открытие международного Пицундского фестиваля

Симфония классики: открытие международного Пицундского фестиваля

Sputnik Абхазия

Пицундский музыкальный фестиваль будет проходить в Патриаршем соборе ежедневно до 3 августа. 30.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-30T17:29+0300

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2024-07-30T17:29+0300

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Церемония открытия второго Пицундского музыкального фестиваля, по традиции, состоялась в стенах Патриаршего соборе в понедельник, 29 июля.Фестиваль продлится до 3 августа, его центральным событием станет исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.Программа состоит из девяти частей. Одно из главных культурных событий лета открыла Государственная хоровая капелла Абхазии и ее дирижер, Народный артист Абхазии Нодар Чанба.Со сцены прозвучали классические произведения в исполнении артистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.

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