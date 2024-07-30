Симфония классики: открытие международного Пицундского фестиваля
Пицундский музыкальный фестиваль открылся в Патриаршем соборе 29 июля.
Пицундский музыкальный фестиваль открылся в Патриаршем соборе 29 июля.
Он будет проходить шесть дней – до 3 августа включительно.
Он будет проходить шесть дней – до 3 августа включительно.
В первый день со сцены прозвучали классические произведения знаменитых на весь мир композиторов.
В первый день со сцены прозвучали классические произведения знаменитых на весь мир композиторов.
Фестиваль посетили десятки жителей и гостей Абхазии.
Фестиваль посетили десятки жителей и гостей Абхазии.
Программа Пицундского фестиваля состоит из девяти частей, в том числе концерта органной музыки.
Программа Пицундского фестиваля состоит из девяти частей, в том числе концерта органной музыки.
Классические произведения на органе исполняет Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.
Классические произведения на органе исполняет Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия.
Центральным событием станет исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.
Центральным событием станет исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.
Профессиональные музыканты признают акустику в Патриаршем соборе одной из лучших в мире.
Профессиональные музыканты признают акустику в Патриаршем соборе одной из лучших в мире.
Одним из дирижеров на фестивале стал профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени Чайковского и МГИМ имени Шнитке Александр Соловьев.
Одним из дирижеров на фестивале стал профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени Чайковского и МГИМ имени Шнитке Александр Соловьев.
Инициатор и один из организаторов фестиваля – лучший иностранный выпускник Московской консерватории в 2024 году - Барас Куджба.
Инициатор и один из организаторов фестиваля – лучший иностранный выпускник Московской консерватории в 2024 году - Барас Куджба.
Участниками фестиваля стали артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.
Участниками фестиваля стали артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России и Турции.
Зрители остались в восторге от выступления как опытных, так и молодых артистов.
Зрители остались в восторге от выступления как опытных, так и молодых артистов.
Полина Шабулина и Полина Шароварова из Москвы исполнили одну из композиций композитора Лео Делиба.
Полина Шабулина и Полина Шароварова из Москвы исполнили одну из композиций композитора Лео Делиба.
Одна из главных целей Пицундского фестиваля - открытие новых имен молодых и талантливых артистов.
Одна из главных целей Пицундского фестиваля - открытие новых имен молодых и талантливых артистов.
Sputnik Абхазия — информационный партнер Пицундского фестиваля.
Sputnik Абхазия — информационный партнер Пицундского фестиваля.