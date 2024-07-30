https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/baranets-ukraina-uydet-v-ten-v-sluchae-voyny-mezhdu-izrailem-turtsiey-iranom-i-livanom-1051838932.html

Баранец: Украина уйдет в тень в случае войны между Израилем, Турцией, Ираном и Ливаном

Баранец: Украина уйдет в тень в случае войны между Израилем, Турцией, Ираном и Ливаном

Sputnik Абхазия

Израиль очень серьезно настроил против себя огромное количество стран Ближнего Востока и уже давно выпрашивает войну, о которой очень серьезно пожалеет... 30.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-30T15:07+0300

2024-07-30T15:07+0300

2024-07-30T15:07+0300

радио

подкасты

в мире

израиль

украина

арабо-израильский конфликт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1e/1051839006_0:0:868:489_1920x0_80_0_0_c44517ca5b4dfd5e7171e3d6ee0adb75.jpg

Баранец: в мире разгорается серьезный конфликт, который затмит собой Украину Sputnik Абхазия Баранец: в мире разгорается серьезный конфликт, который затмит собой Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя работу оборонной промышленности страны в ходе заседания правящей партии, заявил, что Турция должна быть в состоянии "войти" в Израиль так же, как она "вошла в Карабах и Ливию". Последовала реакция Израиля: министр иностранных дел страны Исраэль Кац сравнил президента Турции с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном.Учитывая небывало опасную ситуацию в отношениях Израиля и Ливана и всю сумму враждебных энергий, направленных на Израиль странами Ближнего Востока, мы рискуем увидеть масштабный континентальный конфликт способный перерасти в мировую войну, полагает известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец.По мнению эксперта, Иран уже давно стал одной из действующих сторон в этом зреющем с помощью Израиля серьезном конфликте. Причем на стороне Ливана будет участвовать не только Иран, там набирается целый букет стран, которые занимают антиизраильскую позицию. Уже можно говорить о военной коалиции держав, которые настроены резко негативно по отношению к Израилю."Один из возможных сценариев развития вооруженного конфликта – с Израилем может произойти что-то наподобие Украины, когда Путин говорил: если Украина не будет к здравым голосам прислушиваться, она потеряет свою государственность. Израиль очень серьезно настроил против себя огромное количество стран Ближнего Востока. И меня в этой связи радует позиция Турции - члена НАТО, вы видите, насколько резко и решительно Эрдоган заявил о том, что Нетаньяху может повторить путь Гитлера, это очень серьезное заявление. За этим заявлением может последовать только огонь на поражение ― артиллерийский или авиационный", ― рассуждает Баранец.Как бы Израиль не прятался под юбку США, у него появились очень серьезные недруги. Как бы не погавкивал Вашингтон на Тель-Авив , в Тель-Авиве все равно не прислушиваются к рекомендациям и требованиям Вашингтона, там разогревают кадило войны, которое может сожрать и сам Израиль, отмечает Баранец.

израиль

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, в мире, израиль, украина, арабо-израильский конфликт, аудио