https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/novoe-zheleznodorozhnoe-polotno-v-novoafonskoy-peschere-prolozhat-v-2025-godu-1051837386.html

Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере проложат в 2025 году

Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере проложат в 2025 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере начнут укладывать в середине января 2025 года, рассказал в эфире радио Sputnik... 30.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-30T09:30+0300

2024-07-30T09:30+0300

2024-07-30T09:30+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере начнут укладывать в середине января 2025 года, рассказал в эфире радио Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.Пещеру придется закрыть минимум на три месяца для полной замены полотна, отметил Смыр. Капитальный ремонт железнодорожных путей в Новоафонской пещере не проводился с момента их постройки, лишь периодически старые гнилые шпалы заменялись на новые бетонные. Решение полностью обновить полотно было принято в 2023 году.За шесть месяцев 2024 года Новоафонскую пещеру посетили 179 600 человек, за аналогичный период 2023 года - 177 000 человек.

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абхазия, новый афон, новоафонская пещера, туристы, абхазия: благоустройство районов и городов