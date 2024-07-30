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Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере проложат в 2025 году
Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере проложат в 2025 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере начнут укладывать в середине января 2025 года, рассказал в эфире радио Sputnik... 30.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-30T09:30+0300
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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере начнут укладывать в середине января 2025 года, рассказал в эфире радио Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.Пещеру придется закрыть минимум на три месяца для полной замены полотна, отметил Смыр. Капитальный ремонт железнодорожных путей в Новоафонской пещере не проводился с момента их постройки, лишь периодически старые гнилые шпалы заменялись на новые бетонные. Решение полностью обновить полотно было принято в 2023 году.За шесть месяцев 2024 года Новоафонскую пещеру посетили 179 600 человек, за аналогичный период 2023 года - 177 000 человек.
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абхазия, новый афон, новоафонская пещера, туристы, абхазия: благоустройство районов и городов
абхазия, новый афон, новоафонская пещера, туристы, абхазия: благоустройство районов и городов
Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере проложат в 2025 году
СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере начнут укладывать в середине января 2025 года, рассказал в эфире радио Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.
По его словам, шпалы, рельсы, комплектующие уже привезены в Абхазию. Из бюджета объекта было выделено 23 миллиона рублей на их приобретение.
Пещеру придется закрыть минимум на три месяца для полной замены полотна, отметил Смыр.
Капитальный ремонт железнодорожных путей в Новоафонской пещере не проводился с момента их постройки, лишь периодически старые гнилые шпалы заменялись на новые бетонные. Решение полностью обновить полотно было принято в 2023 году.
За шесть месяцев 2024 года Новоафонскую пещеру посетили 179 600 человек, за аналогичный период 2023 года - 177 000 человек.