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Смыр о работе Новоафонской пещеры летом и планах по реконструкции ее инфраструктуры
Смыр о работе Новоафонской пещеры летом и планах по реконструкции ее инфраструктуры
Sputnik Абхазия
Замдиректора Новоафонской пещеры Дамей Смыр в интервью радио Sputnik рассказал, насколько этот туристический объект популярен нынешним летом, и как проходят... 30.07.2024, Sputnik Абхазия
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Смыр о работе Новоафонской пещеры
Sputnik Абхазия
Смыр о работе Новоафонской пещеры
По словам Смыр, турпоток в Новоафонскую пещеру текущим летом остается на уровне прошлого года. Больше посетителей наблюдается в дождливую погоду, когда пляжный отдых не удается. Он также сообщил о том, что новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере начнут укладывать в середине января 2025 года. Пещеру придется закрыть минимум на три месяца для полной замены полотна, отметил Смыр.Подробности слушайте в подкасте.
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Смыр о работе Новоафонской пещеры летом и планах по реконструкции ее инфраструктуры
10:24 30.07.2024 (обновлено: 10:26 30.07.2024)
Замдиректора Новоафонской пещеры Дамей Смыр в интервью радио Sputnik рассказал, насколько этот туристический объект популярен нынешним летом, и как проходят концерты классической музыки в недрах пещеры.
По словам Смыр, турпоток в Новоафонскую пещеру текущим летом остается на уровне прошлого года. Больше посетителей наблюдается в дождливую погоду, когда пляжный отдых не удается.
Он также сообщил о том, что новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере начнут укладывать в середине января 2025 года. Пещеру придется закрыть минимум на три месяца для полной замены полотна, отметил Смыр.
Подробности слушайте в подкасте
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