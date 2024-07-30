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Смыр о работе Новоафонской пещеры летом и планах по реконструкции ее инфраструктуры

Смыр о работе Новоафонской пещеры летом и планах по реконструкции ее инфраструктуры

Sputnik Абхазия

Замдиректора Новоафонской пещеры Дамей Смыр в интервью радио Sputnik рассказал, насколько этот туристический объект популярен нынешним летом, и как проходят... 30.07.2024, Sputnik Абхазия

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Смыр о работе Новоафонской пещеры Sputnik Абхазия Смыр о работе Новоафонской пещеры

По словам Смыр, турпоток в Новоафонскую пещеру текущим летом остается на уровне прошлого года. Больше посетителей наблюдается в дождливую погоду, когда пляжный отдых не удается. Он также сообщил о том, что новое железнодорожное полотно в Новоафонской пещере начнут укладывать в середине января 2025 года. Пещеру придется закрыть минимум на три месяца для полной замены полотна, отметил Смыр.Подробности слушайте в подкасте.

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