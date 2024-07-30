Врач-терапевт рассказала о распространенных болезнях летом и их профилактике

"Летом мы болеем реже и переносим заболевания лучше, но каждый сезон имеет свои особенности. В разгар купального сезона, ныряние, как правило, приводит к воспалению наружного уха, и пациенты попадают к лор-врачу. Также в последнее время мы часто встречаемся с вирусно-бактериальной пневмонией, особенно у молодых людей. Ее возбудителем является вирус. Также причиной может быть несоблюдение температурного режима и злоупотребление кондиционерами", – сообщила врач.