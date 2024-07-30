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Врач-терапевт рассказала о распространенных болезнях летом и их профилактике
Врач-терапевт рассказала о распространенных болезнях летом и их профилактике
Sputnik Абхазия
Врач-терапевт Щазина Хурхумал в эфире радио Sputnik рассказала, как летом не оказаться на больничной койке с вирусным заболеванием. 30.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-30T13:11+0300
2024-07-30T13:11+0300
2024-07-30T13:12+0300
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Врач-терапевт о болезнях летом
Sputnik Абхазия
Врач-терапевт о болезнях летом
Летом люди болеют реже, но есть вирусы, которые циркулируют преимущественно в теплую, влажную погоду. О самых распространенных летних заболеваниях в Абхазии и их профилактике в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-терапевт Щазина Хурхумал.Кроме этого, отметила Хурхумал, летом самыми популярными заболеваниями являются энтеровирусные, ротавирусные, парвовирусные, кишечные инфекции. Слушайте подкаст.
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Врач-терапевт рассказала о распространенных болезнях летом и их профилактике
13:11 30.07.2024 (обновлено: 13:12 30.07.2024)
Врач-терапевт Щазина Хурхумал в эфире радио Sputnik рассказала, как летом не оказаться на больничной койке с вирусным заболеванием.
Летом люди болеют реже, но есть вирусы, которые циркулируют преимущественно в теплую, влажную погоду. О самых распространенных летних заболеваниях в Абхазии и их профилактике в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-терапевт Щазина Хурхумал.
"Летом мы болеем реже и переносим заболевания лучше, но каждый сезон имеет свои особенности. В разгар купального сезона, ныряние, как правило, приводит к воспалению наружного уха, и пациенты попадают к лор-врачу. Также в последнее время мы часто встречаемся с вирусно-бактериальной пневмонией, особенно у молодых людей. Ее возбудителем является вирус. Также причиной может быть несоблюдение температурного режима и злоупотребление кондиционерами", – сообщила врач.
Кроме этого, отметила Хурхумал, летом самыми популярными заболеваниями являются энтеровирусные, ротавирусные, парвовирусные, кишечные инфекции.