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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-udara-molnii-1051853296.html
Часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии
Часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Часть Сухума и вся западная Абхазия остались без электричества, сообщает "Черноморэнерго". 31.07.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Часть Сухума и вся западная Абхазия остались без электричества, сообщает "Черноморэнерго".Из-за неблагоприятных погодных условий и удара молнии повреждена высоковольтная линия "Очамчыра 220". Специалисты уже приступили к ликвидации аварии.
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абхазия, черноморэнерго, новости
абхазия, черноморэнерго, новости

Часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии

08:47 31.07.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 31.07.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Часть Сухума и вся западная Абхазия остались без электричества, сообщает "Черноморэнерго".
Из-за неблагоприятных погодных условий и удара молнии повреждена высоковольтная линия "Очамчыра 220". Специалисты уже приступили к ликвидации аварии.
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