https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-udara-molnii-1051853296.html

Часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии

Часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Часть Сухума и вся западная Абхазия остались без электричества, сообщает "Черноморэнерго". 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T08:47+0300

2024-07-31T08:47+0300

2024-07-31T08:47+0300

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Часть Сухума и вся западная Абхазия остались без электричества, сообщает "Черноморэнерго".Из-за неблагоприятных погодных условий и удара молнии повреждена высоковольтная линия "Очамчыра 220". Специалисты уже приступили к ликвидации аварии.

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