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Часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии
Часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Часть Сухума и вся западная Абхазия остались без электричества, сообщает "Черноморэнерго". 31.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-31T08:47+0300
2024-07-31T08:47+0300
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Часть Сухума и вся западная Абхазия остались без электричества, сообщает "Черноморэнерго".Из-за неблагоприятных погодных условий и удара молнии повреждена высоковольтная линия "Очамчыра 220". Специалисты уже приступили к ликвидации аварии.
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абхазия, черноморэнерго, новости
абхазия, черноморэнерго, новости
Часть Абхазии осталась без света из-за удара молнии
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Часть Сухума и вся западная Абхазия остались без электричества, сообщает "Черноморэнерго".
Из-за неблагоприятных погодных условий и удара молнии повреждена высоковольтная линия "Очамчыра 220". Специалисты уже приступили к ликвидации аварии.