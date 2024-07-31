https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/nazvany-primernye-sroki-likvidatsii-avarii-na-vl-ochamchyra-220-1051856365.html

Названы примерные сроки ликвидации аварии на ВЛ "Очамчыра-220"

Названы примерные сроки ликвидации аварии на ВЛ "Очамчыра-220"

Sputnik Абхазия

Из-за непогоды и удара молнии примерно в пять часов утра на линии произошла авария. Без света остались часть Сухума и западные районы Абхазии. 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T15:55+0300

2024-07-31T15:55+0300

2024-07-31T15:55+0300

энергетическая отрасль абхазии

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черноморэнерго

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Ориентировочно, авария на линии "Очамчыра-220" будет устранена к вечеру среды, 31 июля, сообщил в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. Он объяснил, что в начале пятого утра из-за непогоды ударом молнии был разрушен изолятор на опоре, в результате чего упал высоковольтный провод и линия, которая питает практически всю западную часть Абхазии и часть Сухума, была обесточена. По аварийной схеме удалось запитать подстанции Сухум-1, ИИЭПиТ, Баслат, но чтобы подать свет на Новый район, в 15:00 на этих подстанциях ввели локальный график отключения по два часа. График будет действовать до окончания ремонтных работ. В западной части страны дать свет по аварийной схеме возможности нет, уточнил Гагулия. Он добавил, что ремонтные работы осложнены тем, что траверс, на которых крепится провод, согнулся из-за усталости металла и его придется заменить. Энергетики будут производить монтаж нового траверса, подвешивать провод. "Все силы брошены на устранение аварии. Погода жаркая, полстраны без электроэнергии, поэтому сейчас эта авария у нас в приоритете",- сказал Гагулия.

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