https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/posrednik-khagba-o-politike-v-oblasti-sporta-1051856527.html
Посредник: Хагба о политике в области спорта
Посредник: Хагба о политике в области спорта
Sputnik Абхазия
Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба рассказал в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" о политике в области спорта, об... 31.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-31T16:33+0300
2024-07-31T16:33+0300
2024-07-31T16:33+0300
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Посредник: Хагба о политике в области спорта
Sputnik Абхазия
Посредник: Хагба о политике в области спорта
Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба рассказал в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" о политике в области спорта, об опыте участия в Играх БРИКС, как дальше будет выстраиваться стратегия развития спорта в республике.Исходя из опыта, полученного в Играх БРИКС, будет проведена определенная работа и сделаны выводы, для того, чтобы спортсмены, выступая на международных соревнованиях, достойно представляли страну и были частью большой спортивной семьи, сказал Хагба.О возможностях по изменению состояния спортивной инфраструктуры, воспитании кадров, о спортивных функционерах, взаимодействии и сотрудничестве с коллегами из России, состоянии спорта в Абхазии, что делается для развития отдельных направлений и есть ли профессиональный спорт в республике, об этом подробнее рассказал глава Госкомспорта.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, молодежная политика, спортсмены, посредник, подкасты, аудио
абхазия, спорт, молодежная политика, спортсмены, посредник, подкасты, аудио
Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба рассказал в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" о политике в области спорта, об опыте участия в Играх БРИКС, как дальше будет выстраиваться стратегия развития спорта в республике.
Исходя из опыта, полученного в Играх БРИКС, будет проведена определенная работа и сделаны выводы, для того, чтобы спортсмены, выступая на международных соревнованиях, достойно представляли страну и были частью большой спортивной семьи, сказал Хагба.
О возможностях по изменению состояния спортивной инфраструктуры, воспитании кадров, о спортивных функционерах, взаимодействии и сотрудничестве с коллегами из России, состоянии спорта в Абхазии, что делается для развития отдельных направлений и есть ли профессиональный спорт в республике, об этом подробнее рассказал глава Госкомспорта.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.