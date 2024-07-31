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Посредник: Хагба о политике в области спорта

Посредник: Хагба о политике в области спорта

Sputnik Абхазия

Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба рассказал в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" о политике в области спорта, об... 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T16:33+0300

2024-07-31T16:33+0300

2024-07-31T16:33+0300

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Посредник: Хагба о политике в области спорта Sputnik Абхазия Посредник: Хагба о политике в области спорта

Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Таращ Хагба рассказал в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" о политике в области спорта, об опыте участия в Играх БРИКС, как дальше будет выстраиваться стратегия развития спорта в республике.Исходя из опыта, полученного в Играх БРИКС, будет проведена определенная работа и сделаны выводы, для того, чтобы спортсмены, выступая на международных соревнованиях, достойно представляли страну и были частью большой спортивной семьи, сказал Хагба.О возможностях по изменению состояния спортивной инфраструктуры, воспитании кадров, о спортивных функционерах, взаимодействии и сотрудничестве с коллегами из России, состоянии спорта в Абхазии, что делается для развития отдельных направлений и есть ли профессиональный спорт в республике, об этом подробнее рассказал глава Госкомспорта.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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