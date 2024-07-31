https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/rossiyskie-voyska-za-sutki-sbili-42-ukrainskikh-drona-1051857924.html

Российские войска за сутки сбили 42 украинских дрона

Российские войска за сутки сбили 42 украинских дрона

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2130 человек, следует из сводки российского Минобороны. 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T18:29+0300

2024-07-31T18:29+0300

2024-07-31T18:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 42 украинских беспилотника, сообщает российское Министерство обороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28734 БПЛА, 556 ЗРК, 16732 танка и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины РСЗО, 12597 орудий полевой артиллерии и минометов, 24225 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/posledniy-parad-ssha-na-ukraine-15-mlrd-dollarov-banderovtsam-ne-pomogut-1051852739.html

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