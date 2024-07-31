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Российские войска за сутки сбили 42 украинских дрона
Российские войска за сутки сбили 42 украинских дрона
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2130 человек, следует из сводки российского Минобороны. 31.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-31T18:29+0300
2024-07-31T18:29+0300
2024-07-31T18:29+0300
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 42 украинских беспилотника, сообщает российское Министерство обороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28734 БПЛА, 556 ЗРК, 16732 танка и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины РСЗО, 12597 орудий полевой артиллерии и минометов, 24225 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/posledniy-parad-ssha-na-ukraine-15-mlrd-dollarov-banderovtsam-ne-pomogut-1051852739.html
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Российские войска за сутки сбили 42 украинских дрона
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2130 человек, следует из сводки российского Минобороны.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 42 украинских беспилотника, сообщает российское Министерство обороны.
Кроме того, за сутки были сбиты реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28734 БПЛА, 556 ЗРК, 16732 танка и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины РСЗО, 12597 орудий полевой артиллерии и минометов, 24225 единиц специальной военной автомобильной техники.