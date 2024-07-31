https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/takie-obstoyatelstva-maytop-i-zantariya-o-gradostroitelnom-kodekse-abkhazii--1051854200.html
Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии
Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии
Sputnik Абхазия
Парламент утвердил Градостроительный и строительный кодекс Абхазии и постановление о введение его в действие. Проект кодекса был принят во втором чтении еще в... 31.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-31T14:50+0300
2024-07-31T14:50+0300
2024-07-31T14:50+0300
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Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии
Парламент утвердил Градостроительный и строительный кодекс Абхазии и постановление о введение его в действие. Проект кодекса был принят во втором чтении еще в марте 2017 года. 29 июля этого года, депутаты с учетом внесенных поправок проголосовали за него в третьем и окончательном чтении.Какие принципы прописаны в кодексе, как он повлияет на градостроительную деятельность, об этом в эфире радио Sputnik рассказали, депутат Парламента, разработчик законопроекта Резо Зантария и заместитель начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Эcфирь Майтоп.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, парламент абхазии, строительство, аудио
подкасты, такие обстоятельства, парламент абхазии, строительство, аудио
Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии
Парламент утвердил Градостроительный и строительный кодекс Абхазии и постановление о введение его в действие. Проект кодекса был принят во втором чтении еще в марте 2017 года. 29 июля этого года, депутаты с учетом внесенных поправок проголосовали за него в третьем и окончательном чтении.
Какие принципы прописаны в кодексе, как он повлияет на градостроительную деятельность, об этом в эфире радио Sputnik рассказали, депутат Парламента, разработчик законопроекта Резо Зантария и заместитель начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Эcфирь Майтоп.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.