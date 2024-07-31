https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/takie-obstoyatelstva-maytop-i-zantariya-o-gradostroitelnom-kodekse-abkhazii--1051854200.html

Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии

Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии

Sputnik Абхазия

Парламент утвердил Градостроительный и строительный кодекс Абхазии и постановление о введение его в действие. Проект кодекса был принят во втором чтении еще в... 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T14:50+0300

2024-07-31T14:50+0300

2024-07-31T14:50+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

парламент абхазии

строительство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1f/1051854036_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_999c4ec2554b857e0f6f74829f29886e.jpg

Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Майтоп и Зантария о Градостроительном кодексе Абхазии

Парламент утвердил Градостроительный и строительный кодекс Абхазии и постановление о введение его в действие. Проект кодекса был принят во втором чтении еще в марте 2017 года. 29 июля этого года, депутаты с учетом внесенных поправок проголосовали за него в третьем и окончательном чтении.Какие принципы прописаны в кодексе, как он повлияет на градостроительную деятельность, об этом в эфире радио Sputnik рассказали, депутат Парламента, разработчик законопроекта Резо Зантария и заместитель начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Эcфирь Майтоп.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, парламент абхазии, строительство, аудио