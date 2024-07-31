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Турбаза: Чурина о необходимых шагах по привлечению туристов в Абхазию

Турбаза: Чурина о необходимых шагах по привлечению туристов в Абхазию

Sputnik Абхазия

Директор по научным и образовательным программам "Фонда университетов Петербурга" Елена Чурина в интервью радио Sputnik рассказала, как абхазская турсфера... 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T10:49+0300

2024-07-31T10:49+0300

2024-07-31T10:49+0300

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Турбаза: Чурина о необходимых шагах по привлечению туристов в Абхазию Sputnik Абхазия Турбаза: Чурина о необходимых шагах по привлечению туристов в Абхазию

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью радио Sputnik сообщил, что небольшой прирост туристов в Абхазии за сезон случится, но эта цифра будет меньше, чем прогнозировали в начале года."Мы предполагали, что прирост будет 10-15 процентов, но пока видим более скромный результат, где-то плюс два-три процента к показателям 2023 года... Одно из возможных объяснений – это стоимость авиабилетов, а это основной способ добраться до Абхазии. самолеты существенно подорожали", – отметил Ромашкин.Директор по научным и образовательным программам "Фонда университетов Петербурга" Елена Чурина, комментируя нынешний турсезон в Абхазии, отметила, что несовпадение ожидания с запросами туристов является основной проблемой. "Потому что один раз привлечь туриста красотой, природой, морем, горами, историей очень интересно. Абхазия обладает всем, чтобы быть туристической жемчужиной черноморского побережья. В Абхазии есть все, как в Греции. Но при этом российский турист этим летом едет больше в Грецию и Турцию, чем в Абхазию. Связано это с рядом причин. Во-первых, начиная с 2022 года произошло значительное усиление российского сектора внутреннего туризма. И теперь Абхазия, в том числе, соревнуется с развитыми российскими курортами. На данный момент цена в Анапу и Сочи является более конкурентоспособной, чем в Абхазию. Турист выберет то, что ему дешевле. То есть, Абхазия становится неконкурентоспособной по цене. Второй момент очень существенный - это качество предоставляемых услуг. Цена и качество - две вещи, на которых могут играть все, кто оказывают туристические услуги", - отметила Елена Чурина. Почему Абхазия должна вспомнить о Стратегии развития туротрасли, над какими ошибками можно успеть поработать в этом сезоне, а что необходимо решать в перспективе? Слушайте подкаст.

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