https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/zaversheny-raboty-po-likvidatsii-avarii-na-linii-ochamchyra-220-1051858166.html
Завершены работы по ликвидации аварии на линии "Очамчыра-220"
Завершены работы по ликвидации аварии на линии "Очамчыра-220"
Sputnik Абхазия
Авария из-за непогоды и удара молнии произошла около пяти утра в среду. В результате без света остались часть Сухума и западные районы Абхазии. 31.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-31T19:58+0300
2024-07-31T19:58+0300
2024-07-31T19:58+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Завершены работы по ликвидации аварии на линии "Очамчыра-220", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Энергетики проведут тестовый запуск линии для выявления других возможных повреждений.
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, черноморэнерго
Завершены работы по ликвидации аварии на линии "Очамчыра-220"
Авария из-за непогоды и удара молнии произошла около пяти утра в среду. В результате без света остались часть Сухума и западные районы Абхазии.
СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Завершены работы по ликвидации аварии на линии "Очамчыра-220", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
"Ремонт траверса и монтаж провода на опоре произведены. Информация передана в диспетчерскую для подачи напряжения", — говорится в публикации.
Энергетики проведут тестовый запуск линии для выявления других возможных повреждений.