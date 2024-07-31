https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/zaversheny-raboty-po-likvidatsii-avarii-na-linii-ochamchyra-220-1051858166.html

Завершены работы по ликвидации аварии на линии "Очамчыра-220"

Завершены работы по ликвидации аварии на линии "Очамчыра-220"

Sputnik Абхазия

Авария из-за непогоды и удара молнии произошла около пяти утра в среду. В результате без света остались часть Сухума и западные районы Абхазии. 31.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-31T19:58+0300

2024-07-31T19:58+0300

2024-07-31T19:58+0300

энергетическая отрасль абхазии

новости

черноморэнерго

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СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Завершены работы по ликвидации аварии на линии "Очамчыра-220", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Энергетики проведут тестовый запуск линии для выявления других возможных повреждений.

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новости, черноморэнерго