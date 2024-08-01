https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/abkhaziya-i-sankt-peterburg-budut-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-i-obrazovaniya-1051864917.html
Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма и образования
Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма и образования
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма, образования, торгово-экономического взаимодействия и... 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T16:00+0300
2024-08-01T16:00+0300
2024-08-01T19:23+0300
в абхазии
абхазия
санкт-петербург
россия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/01/1051864753_0:0:990:557_1920x0_80_0_0_c2f1247de164edfa43beb641a0bbdab3.jpg
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма, образования, торгово-экономического взаимодействия и молодежной политики.Он сообщил, что осенью 2024 года планируется отправить в Абхазию бизнес-миссию.По его мнению, российские бизнес-партнеры могут помочь в таких проектах, как реконструкция продовольственных рынков под современные гастрономические пространства, загородное коттеджное строительство, развитие ресторанного бизнеса.В планах также — расширение контактов в сферах спорта, образования, культуры, молодежной политики."Туризм — ключевая отрасль Абхазии. Мы можем развивать ее совместно. Республика очень востребована у гостей из России. Для развития туризма необходима качественная инфраструктура. В этом мы готовы помогать и активно взаимодействовать с представителями Абхазии", — добавил Беглов.
абхазия
санкт-петербург
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/01/1051864753_54:0:930:657_1920x0_80_0_0_a5ed18020df2d5226dbd084c9921ffb5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, санкт-петербург, россия, политика
абхазия, санкт-петербург, россия, политика
Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма и образования
16:00 01.08.2024 (обновлено: 19:23 01.08.2024)
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма, образования, торгово-экономического взаимодействия и молодежной политики.
"Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что Абхазия — наш стратегический союзник и ближайший сосед. Петербург и Абхазию связывают теплые дружественные отношения", — заявил на встрече с главой республики Асланом Бжания губернатор Александр Беглов.
Он сообщил, что осенью 2024 года планируется отправить в Абхазию бизнес-миссию.
По его мнению, российские бизнес-партнеры могут помочь в таких проектах, как реконструкция продовольственных рынков под современные гастрономические пространства, загородное коттеджное строительство, развитие ресторанного бизнеса.
В планах также — расширение контактов в сферах спорта, образования, культуры, молодежной политики.
"Туризм — ключевая отрасль Абхазии. Мы можем развивать ее совместно. Республика очень востребована у гостей из России. Для развития туризма необходима качественная инфраструктура. В этом мы готовы помогать и активно взаимодействовать с представителями Абхазии", — добавил Беглов.