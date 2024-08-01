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Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма и образования

Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма и образования

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма, образования, торгово-экономического взаимодействия и... 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T16:00+0300

2024-08-01T16:00+0300

2024-08-01T19:23+0300

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия и Санкт-Петербург будут расширять сотрудничество в сфере туризма, образования, торгово-экономического взаимодействия и молодежной политики.Он сообщил, что осенью 2024 года планируется отправить в Абхазию бизнес-миссию.По его мнению, российские бизнес-партнеры могут помочь в таких проектах, как реконструкция продовольственных рынков под современные гастрономические пространства, загородное коттеджное строительство, развитие ресторанного бизнеса.В планах также — расширение контактов в сферах спорта, образования, культуры, молодежной политики."Туризм — ключевая отрасль Абхазии. Мы можем развивать ее совместно. Республика очень востребована у гостей из России. Для развития туризма необходима качественная инфраструктура. В этом мы готовы помогать и активно взаимодействовать с представителями Абхазии", — добавил Беглов.

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