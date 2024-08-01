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Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре
Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране Гагрского... 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T19:17+0300
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.Около 60 гектаров подлеска горит в вдоль республиканской трассы в районе Холодной речки в Гагре примерно с 08:30. На месте работают пять пожарных расчетов."Это труднодоступная местность. Там, где мы достаем, тушим техникой. Огонь уже распространяется медленнее. Склон очень крутой, много хвой. Наверное, площадь возгорания сейчас около 50 гектаров", - добавили в МЧС. Угрозы жилым домам и расположенному рядом пансионату "Солнечный" нет, отметил Бганба."Пламя было в 15 метрах от нас, но приехали пожарные и все потушили. Они тушат в одном месте, а в другом появляется новый очаг. С 08:00 пожар длится", — рассказала корреспонденту Sputnik туристка из Москвы, отдыхающая в пансионате.По ее словам, паники среди постояльцев нет.Движение автомобилей не ограничено.
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абхазия, мчс абхазии, гагрский район, гагра, происшествия
абхазия, мчс абхазии, гагрский район, гагра, происшествия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.
"Пока справляемся своими силами. Если будет необходимость, мы обратимся за помощью к коллегам", – отметил Бганба.
Около 60 гектаров подлеска горит в вдоль республиканской трассы в районе Холодной речки в Гагре примерно с 08:30. На месте работают пять пожарных расчетов.
"Это труднодоступная местность. Там, где мы достаем, тушим техникой. Огонь уже распространяется медленнее. Склон очень крутой, много хвой. Наверное, площадь возгорания сейчас около 50 гектаров", - добавили в МЧС.
Угрозы жилым домам и расположенному рядом пансионату "Солнечный" нет, отметил Бганба.
"Пламя было в 15 метрах от нас, но приехали пожарные и все потушили. Они тушат в одном месте, а в другом появляется новый очаг. С 08:00 пожар длится", — рассказала корреспонденту Sputnik туристка из Москвы, отдыхающая в пансионате.
По ее словам, паники среди постояльцев нет.
Движение автомобилей не ограничено.