https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/abkhaziya-poka-ne-budet-prosit-pomoschi-u-rossii-v-tushenii-lesnogo-pozhara-v-gagre-1051864541.html

Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре

Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране Гагрского... 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T19:17+0300

2024-08-01T19:17+0300

2024-08-01T19:17+0300

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Абхазия пока не будет просить помощи у России в тушении лесного пожара в Гагре, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.Около 60 гектаров подлеска горит в вдоль республиканской трассы в районе Холодной речки в Гагре примерно с 08:30. На месте работают пять пожарных расчетов."Это труднодоступная местность. Там, где мы достаем, тушим техникой. Огонь уже распространяется медленнее. Склон очень крутой, много хвой. Наверное, площадь возгорания сейчас около 50 гектаров", - добавили в МЧС. Угрозы жилым домам и расположенному рядом пансионату "Солнечный" нет, отметил Бганба."Пламя было в 15 метрах от нас, но приехали пожарные и все потушили. Они тушат в одном месте, а в другом появляется новый очаг. С 08:00 пожар длится", — рассказала корреспонденту Sputnik туристка из Москвы, отдыхающая в пансионате.По ее словам, паники среди постояльцев нет.Движение автомобилей не ограничено.

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абхазия, мчс абхазии, гагрский район, гагра, происшествия