https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/gagra-popala-v-top-10-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-avguste-1051863800.html

Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе

Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе, по данным российского сервиса Tvil. ru. 01.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагрский район

гагра

абхазия

отдых в абхазии

туристы

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе, по данным российского сервиса Tvil. ru. Одна ночь на абхазском курорте в среднем обойдется в 5226 рублей, продолжительность поездок российских туристов — 9 ночей.

гагрский район

гагра

абхазия

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гагрский район, гагра, абхазия, отдых в абхазии, туристы