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Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе
Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе, по данным российского сервиса Tvil. ru. 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T12:00+0300
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе, по данным российского сервиса Tvil. ru. Одна ночь на абхазском курорте в среднем обойдется в 5226 рублей, продолжительность поездок российских туристов — 9 ночей.
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гагрский район, гагра, абхазия, отдых в абхазии, туристы
гагрский район, гагра, абхазия, отдых в абхазии, туристы
Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе
12:00 01.08.2024 (обновлено: 18:50 01.08.2024)
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Гагра попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в августе, по данным российского сервиса Tvil. ru.
Перове место в рейтинге занимает Сочи, на который приходится 21% всех бронирований, на втором — Анапа (11%) и на третьем — Санкт-Петербург (5%).
Одна ночь на абхазском курорте в среднем обойдется в 5226 рублей, продолжительность поездок российских туристов — 9 ночей.