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Клинцевич о передаче Украине истребителей F-16

Клинцевич о передаче Украине истребителей F-16

Sputnik Абхазия

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич на радио Sputnik о передаче Украине первой партии истребителей F-16. 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T14:08+0300

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Клинцевич о передаче Украине истребителей F-16 Sputnik Абхазия Клинцевич о передаче Украине истребителей F-16

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph при этом сообщила, что украинцы совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.В мае глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ.Читатели британского издания The Telegraph иронично отнеслись к появлению истребителей F-16 на Украине, поскольку, по данным материала, управлять ими научили только шестерых пилотов."Летать на них научили только шесть пилотов. Россия наверняка в ужасе!" —сыронизировал Ciaran Caughey.В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Андрей Клинцевич."Каждый борт может нести по 2 ракеты, то есть 10 бортов — 20 ракет, поэтому на каких-то участках они могут перегрузить нам систему ПВО. Риск — это Крымский мост. Заходы со стороны Черного моря могут быть ими опробованы? - считает эксперт.

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