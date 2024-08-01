https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/levashev-ob-issledovanii-pescher-na-bzybskom-khrebte-mnogo-zagadok---1051855700.html

Левашев об исследовании пещер на Бзыбском хребте: много загадок

Левашев об исследовании пещер на Бзыбском хребте: много загадок

Sputnik Абхазия

В июле прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира на Бзыбском хребте. Осенью участники экспедиции вновь... 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T09:56+0300

2024-08-01T09:56+0300

2024-08-01T09:56+0300

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Левашев об исследовании пещер на Бзыбском хребте: много загадок Sputnik Абхазия Левашев об исследовании пещер на Бзыбском хребте: много загадок

В июле прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира на Бзыбском хребте. Осенью участники экспедиции вновь вернуться в Абхазию. Руководитель группы Сергей Левашев в эфире радио Sputnik рассказал, чем уникален этот район, какая работа была проведена этим летом.Исследование пещер на Бзыбском хребте велись еще с 70-х годов прошлого века. В этом году группа российских спелеологов решили возобновить эти работы. Многие пещеры с того времени не посещались, некоторые входы забыты и неизвестно, где они находятся, сказал Левашов в интервью радио."Я внимательно слежу за всеми экспедициями, которые организовываются на массив Арбаика, и несмотря на то, что четыре самые глубокие пещеры мира находятся в Абхазии, наверняка этих пещер еще больше. Этот район давно исследуется, потому что труднодоступен, потому что пещеры большие и сложные. Мы объединили усилия спелеологов из России, чтобы вместе попробовать эти пещеры найти, поднять всю информацию о предыдущих исследованиях, сделать масштабную программу по исследованию", - сказал Левашов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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