https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/levashev-ob-issledovanii-pescher-na-bzybskom-khrebte-mnogo-zagadok---1051855700.html
Левашев об исследовании пещер на Бзыбском хребте: много загадок
Левашев об исследовании пещер на Бзыбском хребте: много загадок
Sputnik Абхазия
В июле прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира на Бзыбском хребте. Осенью участники экспедиции вновь... 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T09:56+0300
2024-08-01T09:56+0300
2024-08-01T09:56+0300
радио
подкасты
пещеры
спелеологи
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1f/1051855536_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_dfb29484acd9d20269e2251ef447a1ef.jpg
Левашев об исследовании пещер на Бзыбском хребте: много загадок
Sputnik Абхазия
Левашев об исследовании пещер на Бзыбском хребте: много загадок
В июле прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира на Бзыбском хребте. Осенью участники экспедиции вновь вернуться в Абхазию. Руководитель группы Сергей Левашев в эфире радио Sputnik рассказал, чем уникален этот район, какая работа была проведена этим летом.Исследование пещер на Бзыбском хребте велись еще с 70-х годов прошлого века. В этом году группа российских спелеологов решили возобновить эти работы. Многие пещеры с того времени не посещались, некоторые входы забыты и неизвестно, где они находятся, сказал Левашов в интервью радио."Я внимательно слежу за всеми экспедициями, которые организовываются на массив Арбаика, и несмотря на то, что четыре самые глубокие пещеры мира находятся в Абхазии, наверняка этих пещер еще больше. Этот район давно исследуется, потому что труднодоступен, потому что пещеры большие и сложные. Мы объединили усилия спелеологов из России, чтобы вместе попробовать эти пещеры найти, поднять всю информацию о предыдущих исследованиях, сделать масштабную программу по исследованию", - сказал Левашов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/1f/1051855536_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_187eb2f7c6f745ad85474d7f499a7166.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, пещеры, спелеологи, аудио
подкасты, пещеры, спелеологи, аудио
В июле прошел первый этап экспедиции Российского союза спелеологов по изучению глубочайших пещер мира на Бзыбском хребте. Осенью участники экспедиции вновь вернуться в Абхазию. Руководитель группы Сергей Левашев в эфире радио Sputnik рассказал, чем уникален этот район, какая работа была проведена этим летом.
Исследование пещер на Бзыбском хребте велись еще с 70-х годов прошлого века. В этом году группа российских спелеологов решили возобновить эти работы. Многие пещеры с того времени не посещались, некоторые входы забыты и неизвестно, где они находятся, сказал Левашов в интервью радио.
"Я внимательно слежу за всеми экспедициями, которые организовываются на массив Арбаика, и несмотря на то, что четыре самые глубокие пещеры мира находятся в Абхазии, наверняка этих пещер еще больше. Этот район давно исследуется, потому что труднодоступен, потому что пещеры большие и сложные. Мы объединили усилия спелеологов из России, чтобы вместе попробовать эти пещеры найти, поднять всю информацию о предыдущих исследованиях, сделать масштабную программу по исследованию", - сказал Левашов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.