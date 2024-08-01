https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/mariyskiy-gosudarstvennyy-teatr-opery-i-baleta-vpervye-vystupil-v-abkhazii-1051866476.html

Марийский государственный театр оперы и балета впервые выступил в Абхазии

Марийский государственный театр оперы и балета впервые выступил в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева впервые выступил в Абхазской Государственной филармонии с... 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T22:00+0300

2024-08-01T22:00+0300

2024-08-01T22:49+0300

в абхазии

культура

филармония

абхазия

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045356549_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ba1bc2b9772b5a4988e4521ff57b9eb9.jpg

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева впервые выступил в Абхазской Государственной филармонии с постановкой Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джения напомнила, что 15 лет назад Министерства культуры Абхазии и России подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому появился уникальный проект, который позволяет реализовать самые амбициозные задумки - гастроли ведущих коллективов Абхазии и России за пределами своих стран. Выступление Марийского театра в Абхазии также стало возможным в рамках программы "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии", заметила Джения. Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что присутствовать на таком мероприятии для него большая честь. "Артисты Марийского театра впервые в Абхазии, уверен, что абхазские зрители и гости сегодняшнего вечера получат незабываемые эмоции от выступления артистов балета. Сегодня нас ждет праздник танца, волшебство грации и красоты. Уверен также что и наши артисты в свою очередь получат самый душевный прием у вас в Апсны", - сказал дипломат. И.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр назвала приезд Марийского театра в Абхазию значимым событием, которое объединит ценителей театрального искусства Абхазии и России. Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева основан в 1968 году как музыкально-драматический театр. Официально театр открылся в феврале 1969 года премьерой героико-романтической оперы "Акпатыр".

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, филармония, абхазия, россия