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Марийский государственный театр оперы и балета впервые выступил в Абхазии
Марийский государственный театр оперы и балета впервые выступил в Абхазии
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева впервые выступил в Абхазской Государственной филармонии с... 01.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева впервые выступил в Абхазской Государственной филармонии с постановкой Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джения напомнила, что 15 лет назад Министерства культуры Абхазии и России подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому появился уникальный проект, который позволяет реализовать самые амбициозные задумки - гастроли ведущих коллективов Абхазии и России за пределами своих стран. Выступление Марийского театра в Абхазии также стало возможным в рамках программы "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии", заметила Джения. Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что присутствовать на таком мероприятии для него большая честь. "Артисты Марийского театра впервые в Абхазии, уверен, что абхазские зрители и гости сегодняшнего вечера получат незабываемые эмоции от выступления артистов балета. Сегодня нас ждет праздник танца, волшебство грации и красоты. Уверен также что и наши артисты в свою очередь получат самый душевный прием у вас в Апсны", - сказал дипломат. И.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр назвала приезд Марийского театра в Абхазию значимым событием, которое объединит ценителей театрального искусства Абхазии и России. Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева основан в 1968 году как музыкально-драматический театр. Официально театр открылся в феврале 1969 года премьерой героико-романтической оперы "Акпатыр".
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культура, филармония, абхазия, россия
культура, филармония, абхазия, россия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева впервые выступил в Абхазской Государственной филармонии с постановкой Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".
Художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джения напомнила, что 15 лет назад Министерства культуры Абхазии и России подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому появился уникальный проект, который позволяет реализовать самые амбициозные задумки - гастроли ведущих коллективов Абхазии и России за пределами своих стран.
"Так, у абхазских коллективов появилась возможность после долгих послевоенных лет выезжать в Россию с концертными программами и демонстрировать свое профессиональное мастерство и яркий темперамент. В ответ, российские коллективы смогли радовать абхазских зрителей здесь на сценах культурных учреждений", - подчеркнула она.
Выступление Марийского театра в Абхазии также стало возможным в рамках программы "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии", заметила Джения.
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Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что присутствовать на таком мероприятии для него большая честь.
"Артисты Марийского театра впервые в Абхазии, уверен, что абхазские зрители и гости сегодняшнего вечера получат незабываемые эмоции от выступления артистов балета. Сегодня нас ждет праздник танца, волшебство грации и красоты. Уверен также что и наши артисты в свою очередь получат самый душевный прием у вас в Апсны", - сказал дипломат.
И.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр назвала приезд Марийского театра в Абхазию значимым событием, которое объединит ценителей театрального искусства Абхазии и России.
"У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное пространство в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия", - заметила Смыр.
Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева основан в 1968 году как музыкально-драматический театр. Официально театр открылся в феврале 1969 года премьерой героико-романтической оперы "Акпатыр".