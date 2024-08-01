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Новогоднюю детскую сказку снимут в Абхазии
Новогоднюю детскую сказку снимут в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Новогоднюю детскую сказку снимает киностудия "Урал" в Абхазии, рассказал Sputnik режиссер фильма Антон Ряжских. 01.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Новогоднюю детскую сказку снимает киностудия "Урал" в Абхазии, рассказал Sputnik режиссер фильма Антон Ряжских. По сюжету, маленькая девочка Мария из Челябинска мечтает о возвращении отца, который пропал во время путешествия в море. Она слышала, что есть некая волшебная страна, где растут исполняющие желания волшебные мандарины. Так как в Абхазии сейчас не сезон мандарин, добавил Ряжских, в республику пришлось доставить одну тонну настоящего цитруса, а искусственные мандарины будут развешены на деревьях. Работа над фильмом началась около полумесяца назад с натурных съемок на территории Рицинского реликтового национального парка, в Гагрском и Гулрыпшском районах. В эти дни они проходят в Сухуме. Начало активной фазы съемочного процесса запланировано на 10 августа. В них примут участие, в том числе абхазские актеры. Например, злого министра сыграет Тимур Тания, влюбленную принцессу – Мадлена Барциц, роль доброго дедушку, который выращивает волшебные мандарины исполнит Заслуженный артист Абхазии Лаврентий Ахба. Режиссер подчеркнул, что у Абхазии большой потенциал в сфере кино, и она обладает множеством подходящих для этого мест. Выход на большие экраны этой сказки запланирован на декабрь 2024 года.
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кино мандарины абхазия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Новогоднюю детскую сказку снимает киностудия "Урал" в Абхазии, рассказал Sputnik режиссер фильма Антон Ряжских.
По сюжету, маленькая девочка Мария из Челябинска мечтает о возвращении отца, который пропал во время путешествия в море. Она слышала, что есть некая волшебная страна, где растут исполняющие желания волшебные мандарины.
"Мы показываем сказку про ту волшебную страну, где эти мандарины растут. Но дело в том, что они волшебные, пока все вокруг счастливы, а в этой стране, к сожалению, есть злой министр. Также есть принцесса, неразделенная любовь и на протяжении всей сказки мы увидим, как все это развивается", - поделился деталями сюжета режиссер.
Так как в Абхазии сейчас не сезон мандарин, добавил Ряжских, в республику пришлось доставить одну тонну настоящего цитруса, а искусственные мандарины будут развешены на деревьях.
Работа над фильмом началась около полумесяца назад с натурных съемок на территории Рицинского реликтового национального парка, в Гагрском и Гулрыпшском районах. В эти дни они проходят в Сухуме.
Начало активной фазы съемочного процесса запланировано на 10 августа. В них примут участие, в том числе абхазские актеры. Например, злого министра сыграет Тимур Тания, влюбленную принцессу – Мадлена Барциц, роль доброго дедушку, который выращивает волшебные мандарины исполнит Заслуженный артист Абхазии Лаврентий Ахба.
Режиссер подчеркнул, что у Абхазии большой потенциал в сфере кино, и она обладает множеством подходящих для этого мест.
"Я сюда очень часто приезжаю на отдых, к друзьям и каждый раз все время думал о том, что здесь обязательно нужно снимать кино. Всегда хотелось вернуться по работе. Здесь очень кинематографические места", - сказал он.
Выход на большие экраны этой сказки запланирован на декабрь 2024 года.