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Новогоднюю детскую сказку снимут в Абхазии

Новогоднюю детскую сказку снимут в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Новогоднюю детскую сказку снимает киностудия "Урал" в Абхазии, рассказал Sputnik режиссер фильма Антон Ряжских. 01.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Новогоднюю детскую сказку снимает киностудия "Урал" в Абхазии, рассказал Sputnik режиссер фильма Антон Ряжских. По сюжету, маленькая девочка Мария из Челябинска мечтает о возвращении отца, который пропал во время путешествия в море. Она слышала, что есть некая волшебная страна, где растут исполняющие желания волшебные мандарины. Так как в Абхазии сейчас не сезон мандарин, добавил Ряжских, в республику пришлось доставить одну тонну настоящего цитруса, а искусственные мандарины будут развешены на деревьях. Работа над фильмом началась около полумесяца назад с натурных съемок на территории Рицинского реликтового национального парка, в Гагрском и Гулрыпшском районах. В эти дни они проходят в Сухуме. Начало активной фазы съемочного процесса запланировано на 10 августа. В них примут участие, в том числе абхазские актеры. Например, злого министра сыграет Тимур Тания, влюбленную принцессу – Мадлена Барциц, роль доброго дедушку, который выращивает волшебные мандарины исполнит Заслуженный артист Абхазии Лаврентий Ахба. Режиссер подчеркнул, что у Абхазии большой потенциал в сфере кино, и она обладает множеством подходящих для этого мест. Выход на большие экраны этой сказки запланирован на декабрь 2024 года.

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