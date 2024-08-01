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Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии
Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии и приглашать абхазские коллективы к себе, а также в другие всероссийские... 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T17:45+0300
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии и приглашать абхазские коллективы к себе, а также в другие всероссийские проекты. Об этом на встрече с премьер-министром Александром Анкваб заявил зампредседателя Правительства Марий Эл Константин Иванов. Марийский академический театр оперы и балета покажет спектакль "Ромео и Джульетта" 1 августа на сцене Абхазской госфилармонии в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии". Приезд театр организован в рамках программы "Обменных культурных мероприятий России и Абхазии", которая направлена на поддержание стратегического сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере между Абхазией и Россией, сказал посол РФ Михаил Шургалин.
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филармония, абхазия, марий эл, культура, россия
филармония, абхазия, марий эл, культура, россия
Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии
17:45 01.08.2024 (обновлено: 21:39 01.08.2024)
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии и приглашать абхазские коллективы к себе, а также в другие всероссийские проекты. Об этом на встрече с премьер-министром Александром Анкваб заявил зампредседателя Правительства Марий Эл Константин Иванов.
Анкваб подчеркнул, что такое сотрудничество будет стимулом для абхазских коллективов и укрепит дружеские отношения республик.
Марийский академический театр оперы и балета покажет спектакль "Ромео и Джульетта" 1 августа на сцене Абхазской госфилармонии в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии".
Приезд театр организован в рамках программы "Обменных культурных мероприятий России и Абхазии", которая направлена на поддержание стратегического сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере между Абхазией и Россией, сказал посол РФ Михаил Шургалин.