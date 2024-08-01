https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/respublika-mariy-el-gotova-sotrudnichat-s-minkultury-abkhazii-1051866186.html

Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии

Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии и приглашать абхазские коллективы к себе, а также в другие всероссийские... 01.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Республика Марий Эл готова сотрудничать с Минкультуры Абхазии и приглашать абхазские коллективы к себе, а также в другие всероссийские проекты. Об этом на встрече с премьер-министром Александром Анкваб заявил зампредседателя Правительства Марий Эл Константин Иванов. Марийский академический театр оперы и балета покажет спектакль "Ромео и Джульетта" 1 августа на сцене Абхазской госфилармонии в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии". Приезд театр организован в рамках программы "Обменных культурных мероприятий России и Абхазии", которая направлена на поддержание стратегического сотрудничества в культурной и гуманитарной сфере между Абхазией и Россией, сказал посол РФ Михаил Шургалин.

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