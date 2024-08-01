https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/romeo-cherkeziya-rasskazal-o-realizatsii-programmy-zhilische-1051865867.html

Ромео Черкезия рассказал о реализации программы "Жилище"

Ромео Черкезия рассказал о реализации программы "Жилище"

Sputnik Абхазия

На реализацию программы "Жилище 2023-2025" предусмотрено 180 миллионов рублей - по 60 миллионов в течение трех лет. 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T21:07+0300

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Начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия рассказал, что 26 июля комиссия по государственной программе "Жилище" завершила первый этап реализации программы. "На заседании было рассмотрено 90 заявлений граждан, с учетом тех заявлений, которые в 2023 году были отправлены на доработку. Необходимо было провести дополнительные мероприятия, для того, чтобы убедиться в необходимости предоставления жилплощади", - проинформировал Черкезия. Из 90 заявлений, 57 гражданам одобрено выделение финансовой помощи на приобретение жилья. Что касается остальных заявлений - определенная часть документов направлена на доработку, другим отказано в получении помощи в связи с тем, что Минсоцобеспечение установило, что эти граждане ранее приобретали жилье, или же обладали жильем на момент подачи заявления.

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