https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/svo--osvobozhdenie-toretska-mal-zolotnik-da-dorog-1051861295.html

СВО – освобождение Торецка: "мал золотник, да дорог"

СВО – освобождение Торецка: "мал золотник, да дорог"

Sputnik Абхазия

Освобождение города Торецк откроет российской армии путь с юга на Славянско-Краматорскую агломерацию, ускорит полное освобождение Донбасса от бандеровских... 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T12:30+0300

2024-08-01T12:30+0300

2024-08-01T13:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

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украина

министерство обороны рф

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Александр Хроленко, военный обозревательРазвивая наступление на донецком участке фронта, подразделения группировки российских войск "Центр" в начале недели освободили населенные пункты Волчье, Ленинское, и 30 июля с боями вошли в город Торецк – важный логистический узел и крайний южный бастион ВСУ на оборонительной линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка.Расширяя Торецкий плацдарм, группировка войск "Центр" активно использует штурмовую тактику, господствующие высоты, огневое превосходство артиллерии и абсолютное доминирование авиации ("длинный кулак" – высокоточные планирующие авиабомбы крупного калибра). Бандеровский гарнизон Нью-Йорка (поселок в 3 км к югу от Торецка) зажат наступающими российскими войскам в междуречье Железной и Кривого Торца.Украинское отступление из Торецка и российские "клещи" в районе Нью-Йорка обещают киевскому режиму обрушение значительного участка "восточного фронта", и дальнейшее снижение военной помощи США и НАТО. Украинское командование большими резервами на Торецком направлении не располагает, но с потерями не считается. Офицеры 47-й бригады ВСУ рассказали иностранным журналистам о катастрофической обстановке: "Русские не будут штурмовать Торецк так же долго, как это было в Авдеевке. Они просто сравняют нас с землей авиабомбами, которые уже сейчас превращают нашу жизнь в ад, а позиции и укрепления - в груды мусора".После провалов ВСУ в районах Очеретино и Красногоровки, на Покровском направлении депутаты Верховной рады критикуют главнокомандующего Александра Сырского за некомпетентность, окончательную утрату "Донецкого плацдарма", и требуют отставки военачальника.Крысы бегут с "корабля"Западные аналитики считают, что к падению украинского фронта приведет освобождение российскими войсками Мирнограда под Покровском. Полагаю, здесь возможны варианты. Газета The Washington Post прогнозирует трансформацию "устойчивых успехов" ВС России в дальнейшее изменение границ подконтрольной киевскому режиму территории. Германское издание Berliner Zeitung констатирует: Россия побеждает в конфликте, и последствия для Украины будут драматичными. Иностранные наемники массово покидают ряды ВСУ – крысы бегут с тонущего корабля.Старейшее издание ВМС США Naval News встревожено ростом боевого потенциала России, и развертыванием в Черном море бригады российских подводных лодок с крылатыми ракетами на борту. Технологически совершенные и неуязвимые субмарины проекта 636.3 "Варшавянка" способны нести на по 18 ракет или торпед, то есть в условном залпе бригады ЧФ (шесть кораблей) может быть более 100 высокоточных крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2500 км, оснащенных осколочно-фугасными или проникающими боевыми частями массой 500 кг. Это большая проблема для ВСУ и НАТО, не располагающих средствами обнаружения и поражения "Варшавянок". Напомню, в ходе СВО "Калибры" Черноморского флота России поразили более 200 критически важных объектов противника.Между тем, в Вооруженных силах РФ 31 июля начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. Отрабатываются вопросы подготовки частей к боевому применению тактического ядерного оружия, то есть элементы получения, снаряжения специальных боевых частей, скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы или вылеты в назначенные районы патрулирования. Задействованы части Южного и Ленинградского военных округов, подразделения ВКС и ВМФ.Нестратегическими считаются ядерные боеголовки мощностью до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте. Дальность тактического ядерного оружия – до 5500 км. Нет ничего глупее войны с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20240726/strategicheskie-bombardirovschiki-rossii-i-kitaya-postuchali-v-dveri-ssha-1051804770.html

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

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аналитика, россия, украина, министерство обороны рф