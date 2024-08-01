https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/umer-zasluzhennyy-rabotnik-fizicheskoy-kultury-i-sporta-abkhazii-dzhansukh-gubaz-1051864223.html

Умер заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Джансух Губаз

Умер заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Джансух Губаз

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, мастер спорта по баскетболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II... 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T13:00+0300

2024-08-01T13:00+0300

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, мастер спорта по баскетболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Джансух Губаз. Об этом сообщили в Госкомспорта республики. С 1963 по 1977 годы он возглавлял комитет по физической культуре и спорту Абхазской АССР. За эти годы абхазские спортсмены стали членами сборных команд Советского Союза, чемпионами страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Футболисты из сухумского "Динамо" были включены в чемпионат СССР. При нем началось строительство олимпийской базы Всесоюзного спорткомитета в Эшере. Джансух Губаз скончался на 89-м году жизни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200720/Kuznitsa-chempionov-proshloe-i-nastoyaschee-Olimpiyskoy-bazy-v-Eshere-1030543227.html

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