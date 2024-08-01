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Умер заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Джансух Губаз
Умер заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Джансух Губаз
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, мастер спорта по баскетболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II... 01.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, мастер спорта по баскетболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Джансух Губаз. Об этом сообщили в Госкомспорта республики. С 1963 по 1977 годы он возглавлял комитет по физической культуре и спорту Абхазской АССР. За эти годы абхазские спортсмены стали членами сборных команд Советского Союза, чемпионами страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Футболисты из сухумского "Динамо" были включены в чемпионат СССР. При нем началось строительство олимпийской базы Всесоюзного спорткомитета в Эшере. Джансух Губаз скончался на 89-м году жизни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200720/Kuznitsa-chempionov-proshloe-i-nastoyaschee-Olimpiyskoy-bazy-v-Eshere-1030543227.html
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спорт, абхазия, общество
Умер заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Джансух Губаз
13:00 01.08.2024 (обновлено: 18:53 01.08.2024)
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, мастер спорта по баскетболу, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Джансух Губаз.
Об этом сообщили в Госкомспорта республики.
С 1963 по 1977 годы он возглавлял комитет по физической культуре и спорту Абхазской АССР.
За эти годы абхазские спортсмены стали членами сборных команд Советского Союза, чемпионами страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Футболисты из сухумского "Динамо" были включены в чемпионат СССР.
При нем началось строительство олимпийской базы Всесоюзного спорткомитета в Эшере.
Джансух Губаз скончался на 89-м году жизни.