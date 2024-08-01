https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-sukhumskogo-shkolnika--1051866293.html

Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника

Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку... 01.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Абхазии. Он стал активным участником сообщества, пытался купить огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, чтобы совершить преступление. Школьника задержали в марте этого года.

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