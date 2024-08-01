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Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника
Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку... 01.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-01T18:40+0300
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СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Абхазии. Он стал активным участником сообщества, пытался купить огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, чтобы совершить преступление. Школьника задержали в марте этого года.
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, дети
Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника
18:40 01.08.2024 (обновлено: 21:40 01.08.2024) СУХУМ, 1 авг - Sputnik
. Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку. Об этом сообщила
пресс-служба СГБ Абхазии.
Подросток вступил через мессенджер в одну из экстремистских групп, которая пропагандирует массовые убийства школьников и учителей в образовательных учреждениях.
Он стал активным участником сообщества, пытался купить огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, чтобы совершить преступление. Школьника задержали в марте этого года.