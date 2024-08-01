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Закон на перспективу: о Градостроительном кодексе Абхазии

Закон на перспективу: о Градостроительном кодексе Абхазии

Sputnik Абхазия

Градостроительный кодекс Абхазии приняли депутаты Парламента республики в окончательном чтении. 01.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-01T13:37+0300

2024-08-01T13:37+0300

2024-08-01T13:37+0300

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Проект градостроительного кодекса Абхазии на протяжении нескольких лет был на рассмотрении депутатов Народного Собрания республики. Как уточнил в студии радио Sputnik парламентарий Резо Зантария, к принятию этого документа в окончательном чтении было внесено до 70 поправок. Зантария уверен, что принятый градостроительный закон – это инструкция для реализации многих правил и норм. Перспективным назвала Градостроительный кодекс замначальника Госуправления Абхазии по строительству и коммунальному хозяйству Эсфирь Майтоп, так как сегодня не все что прописано в этом документе, можно реализовать. При этом, подчеркнула она, когда государство поймет, что все это необходимо, то и деньги на соблюдение прописанных в кодексе норм и правил найдутся.

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