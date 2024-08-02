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Более 263 тысяч человек посетили Рицинский парк с начала года
Более 263 тысяч человек посетили Рицинский парк с начала года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Более 263 тысяч человек посетили Рицинский национальный парк с января по август 2024 года, сообщила пресс-служба Минтуризма Абхазии. 02.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-02T18:14+0300
2024-08-02T18:14+0300
2024-08-02T18:14+0300
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Более 263 тысяч человек посетили Рицинский национальный парк с января по август 2024 года, сообщила пресс-служба Минтуризма Абхазии. За аналогичный период 2023 года парк посетили 278 462 человека, а сумма поступлений достигла 183,9 миллиона рублей.
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия, отдых в абхазии, туристы
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия, отдых в абхазии, туристы
Более 263 тысяч человек посетили Рицинский парк с начала года
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Более 263 тысяч человек посетили Рицинский национальный парк с января по август 2024 года, сообщила пресс-служба Минтуризма Абхазии.
Сумма от реализованных билетов составила 172,8 миллиона рублей.
За аналогичный период 2023 года парк посетили 278 462 человека, а сумма поступлений достигла 183,9 миллиона рублей.