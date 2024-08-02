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День Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме

День Воздушно-десантных войск отметили в Сухуме

Sputnik Абхазия

День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается в России 2 августа. 02.08.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

вдв

воздушно-десантные войска россии

день воздушно-десантных войск

абхазия

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СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов прошла в день Воздушно-десантных войск на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, командира воздушно-десантной бригады Хасана Харазия.День рождения Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа, в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение из 12 человек для выполнения тактической задачи.Хасан Харазия родился в 1908 году в селе Мерхеул. В годы Великой Отечественной войны он командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области.

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сухум, вдв, воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск, абхазия