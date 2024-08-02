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Детские площадки, садики и школы: что восстанавливается в Сухуме

Детские площадки, садики и школы: что восстанавливается в Сухуме

Sputnik Абхазия

О становлении управления “Горстройпроект”, проделанной работе, о текущих ремонтно-восстановительных работах и планах на ближайший год в студии радио Sputnik... 02.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-02T16:25+0300

2024-08-02T16:25+0300

2024-08-02T16:25+0300

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Управление "Горстройпроект" при Администрации Сухума было образовано в 2008 году. За это время организацией было восстановлено немало объектов в столице. По словам директора управления, лишь с 2020 года реализовано около 600 проектов. “Это большая работа всей команды - и коллектива "Горстроя", и Администрации, и лично Беслана Федоровича (Эшба). Большой вклад для того, чтобы наш город развивался, становился лучше и удобнее для граждан. Все эти работы в основном проводились за счет собственных средств города”, - отметил Пипия. Одним из самых крупных восстановленных объектов начальник “Горстроя” назвал арку и фонтан на Сухумской горе. По его словам, эта локация стала местом притяжения для жителей и гостей столицы. В планах у местных властей провести освещение к Сухумской горе, а также сделать дорогу к ней пешеходной. “Горстрой” занимается и ремонтом детских садов и школ. Как рассказал Астамур Пипия, уже восстановлен один из корпусов детского сада “Апра”, а также школы № 14. “Завершили работу по восстановлению третьего корпуса садика "Апра". Мы с инспекцией ездили вместе с президентом. Посмотрели и остальные корпуса. В планах восстановить и остальные корпуса тоже. Но это уже зависит от финансовой возможности Администрации. Также провели работы по восстановлению 14 школы. Там было заменена кровля, были отремонтированы классы, восстановлен класс абхазского языка и литературы. В данный момент там завершаются работы. К 1 сентября эти классы уже будут функционировать”, - отметил Пипия. В столице до конца сентября также появится более 15 новых детских площадок. Самая большой игровой комплекс будет установлен на улице Басария. В 2024 году бюджет “Горстроя” вместе с дотациями составил 180 миллионов рублей, уже освоено порядка 150 миллионов. По словам Пипия, этих средств недостаточно для решения всех проблем в столице, однако финансовые ресурсы города ограничены.

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видео, мультимедиа, абхазия, сухум, администрация города сухум, абхазия: благоустройство районов и городов, видео