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Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы
Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы
Sputnik Абхазия
Создание комфортной городской среды - задача столичных властей. О реализованных проектах по ремонту и строительству, а также о планах в эфире радио Sputnik... 02.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-02T09:52+0300
2024-08-02T09:52+0300
2024-08-02T09:52+0300
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Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы
Создание комфортной городской среды - задача столичных властей. О реализованных проектах по ремонту и строительству, а также о планах в эфире радио Sputnik рассказал глава "Горстройпроекта" Астамур Пипия. "С 2020 года было сделано около 600 объектов, среди которых детские сады, школы. Это большая работа общей команды, чтобы наш город развивался, становился лучше и удобнее для наших граждан и гостей... Все работы проводились за счет средств городской администрации", - сказал Пипия.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, главный четверг, сухум, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, сухум, аудио
Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы
Создание комфортной городской среды - задача столичных властей. О реализованных проектах по ремонту и строительству, а также о планах в эфире радио Sputnik рассказал глава "Горстройпроекта" Астамур Пипия.
"С 2020 года было сделано около 600 объектов, среди которых детские сады, школы. Это большая работа общей команды, чтобы наш город развивался, становился лучше и удобнее для наших граждан и гостей... Все работы проводились за счет средств городской администрации", - сказал Пипия.