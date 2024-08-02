https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/glavnyy-chetverg-pipiya-o-gradostroitelnykh-proektakh-stolitsy--1051862350.html

Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы

Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы

Sputnik Абхазия

Создание комфортной городской среды - задача столичных властей. О реализованных проектах по ремонту и строительству, а также о планах в эфире радио Sputnik... 02.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-02T09:52+0300

2024-08-02T09:52+0300

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Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы Sputnik Абхазия Главный четверг: Пипия о градостроительных проектах столицы

Создание комфортной городской среды - задача столичных властей. О реализованных проектах по ремонту и строительству, а также о планах в эфире радио Sputnik рассказал глава "Горстройпроекта" Астамур Пипия. "С 2020 года было сделано около 600 объектов, среди которых детские сады, школы. Это большая работа общей команды, чтобы наш город развивался, становился лучше и удобнее для наших граждан и гостей... Все работы проводились за счет средств городской администрации", - сказал Пипия.Слушайте подкаст.

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