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Культура, туризм и дружба: что объединяет Абхазию и Марий Эл

Культура, туризм и дружба: что объединяет Абхазию и Марий Эл

Sputnik Абхазия

Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева прибыл в республику в рамках "Обменных культурных мероприятий России и Абхазии". 02.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-02T13:23+0300

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Заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов в студии радио Sputnik рассказал о том, как развивается культурная сфера у него на родине, как там работают театры, как укрепляется сотрудничество с Абхазией.В частности, Иванов подчеркнул, что культурные связи Марий Эл и Абхазии никогда не прекращались. В пример он привел блестящие гастроли РУСДРАМа в 2021 году, с руководством которого накануне прошли встречи в Сухуме.РУСДРАМ приглашен на "Фестиваль русских театров" в Йошкар-Оле в ноябре, а Абхазский драматический театр на фестиваль национальных театров драмы.Иванов также добавил, что много слышал об Абхазском Госансамбле песен и танцев. На правах художественного руководителя региональных этапов "Танцуй, пой, моя Россия", он пригласил ансамбль выступить, как на одном из региональных этапов, так и на сцене Кремлевского дворца в декабре 2024 года в качестве почетного гостя.

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