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Шахматный турнир "Абхазия-Open” открылся в Сухуме
Шахматный турнир "Абхазия-Open” открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
В 2024 году в Международном шахматном турнире “Абхазия-Open 2024” примут участие более 150 спортсменов из Абхазии и России. 02.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-02T11:20+0300
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. XXII Международный шахматный фестиваль “Абхазия-Open 2024” открылся в Сухуме в пятницу 2 августа. Уже состоялись игры среди детей до 9 лет. Далее будут игры среди спортсменов до 13 лет, а вечером - турнир для взрослых. Заместитель министра просвещения Ада Кварчелия поздравила спортсменов с открытием фестиваля. "Хотелось бы вам пожелать терпения, показать высокие результаты, чтобы за шахматной доской царили уважение и взаимопонимание. Шахматы - не только игра, это наука, развивающие логику и самодисциплину. Удачи и блестящих результатов", - отметила Кварчелия. XXII Международный шахматный фестиваль “Абхазия-Open 2024” завершатся 8 августа.
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шахматы, федерация шахмат абхазии, абхазия, спорт
шахматы, федерация шахмат абхазии, абхазия, спорт
Шахматный турнир "Абхазия-Open” открылся в Сухуме
11:20 02.08.2024 (обновлено: 12:26 02.08.2024)
В 2024 году в Международном шахматном турнире “Абхазия-Open 2024” примут участие более 150 спортсменов из Абхазии и России.
СУХУМ, 2 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. XXII Международный шахматный фестиваль “Абхазия-Open 2024” открылся в Сухуме в пятницу 2 августа.
“22 года подряд, не пропустив ни одного года, 2 августа мы проводим турнир "Абхазия-Open". Каждый год в нем участвует от 150 до 300 участников. В этом году 150 участников. Много регионов России представлено - и Сибирь, и Урал, и Северный Кавказ”, - отметил президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.
Уже состоялись игры среди детей до 9 лет. Далее будут игры среди спортсменов до 13 лет, а вечером - турнир для взрослых.
Заместитель министра просвещения Ада Кварчелия поздравила спортсменов с открытием фестиваля.
"Хотелось бы вам пожелать терпения, показать высокие результаты, чтобы за шахматной доской царили уважение и взаимопонимание. Шахматы - не только игра, это наука, развивающие логику и самодисциплину. Удачи и блестящих результатов", - отметила Кварчелия.
XXII Международный шахматный фестиваль “Абхазия-Open 2024” завершатся 8 августа.