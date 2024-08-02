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Шахматный турнир "Абхазия-Open” открылся в Сухуме

Шахматный турнир "Абхазия-Open” открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

В 2024 году в Международном шахматном турнире “Абхазия-Open 2024” примут участие более 150 спортсменов из Абхазии и России. 02.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. XXII Международный шахматный фестиваль “Абхазия-Open 2024” открылся в Сухуме в пятницу 2 августа. Уже состоялись игры среди детей до 9 лет. Далее будут игры среди спортсменов до 13 лет, а вечером - турнир для взрослых. Заместитель министра просвещения Ада Кварчелия поздравила спортсменов с открытием фестиваля. "Хотелось бы вам пожелать терпения, показать высокие результаты, чтобы за шахматной доской царили уважение и взаимопонимание. Шахматы - не только игра, это наука, развивающие логику и самодисциплину. Удачи и блестящих результатов", - отметила Кварчелия. XXII Международный шахматный фестиваль “Абхазия-Open 2024” завершатся 8 августа.

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