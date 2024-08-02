https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/svo-f-16--poslednee-vundervaffe-pered-kapitulyatsiey-kievskogo-rezhima-1051866651.html

СВО: F-16 – последнее "вундерваффе" перед капитуляцией киевского режима

СВО: F-16 – последнее "вундерваффе" перед капитуляцией киевского режима

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 02.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-02T09:00+0300

2024-08-02T09:00+0300

2024-08-02T12:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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министерство обороны рф

аналитика

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Александр Хроленко, военный обозревательМедийно-эпатажное появление на Украине истребителей F-16 не изменит целей, стратегии и хода российской спецоперации. Поставки Киеву американских ракет "воздух – воздух" средней дальности (до 180 км) не ослабят доминирования Вооруженных сил РФ в небе и на земле. Поражение ВСУ и НАТО неизбежно.Агентство Bloomberg обозначило перспективную цель поставок "вундерваффе" – "нарастить потенциал, позволяющий ослабить превосходство России в воздухе". Однако Дания обещала ВСУ всего 19 самолетов F-16, Нидерланды – 24 истребителя. Во "втором эшелоне" – Бельгия и Норвегия, которые намерены передать киевскому режиму в общей сложности 37 самолетов. Несколько десятков натовских подержанных истребителей вряд ли смогут ослабить превосходство ВКС России. Неслучайно киевский режим просил у США 300 самолетов F-16. Заметим, в ходе СВО уничтожены более 630 украинских истребителей МиГ-29, Су-27 и бомбардировщиков Су-24.Специалисты сомневаются, смогут ли натовские истребители "спрятаться" на украинских аэродромах так, чтобы по ним не прилетело в первые же дни августа. Ранее в Киеве заявили, что из-за могущества российской ПВО украинские F-16 будут летать вдали от линии фронта. Следовательно, практически ничем не помешают атакующим самолетам ВКС России. Высока вероятность, что F-16 последуют по пути поставленных США танков Abrams. Скорее всего, "соколы" ВСУ останутся лишь "средством психологической и моральной поддержки украинцев".Неочевидна способность летчиков ВСУ выполнять боевые задачи на F-16 – после одного года подготовки на Западе, по данным Washington Post, подготовлены всего шесть украинских летчиков, что объективно сокращает количество ежедневных вылетов F-16, вне зависимости от количества самолетов. Утечка информации из минобороны Румынии свидетельствует: из 50 украинских курсантов в итоге обучения лишь трое оказались готовы к самостоятельным полетам. В отчете подчеркнуты небрежное отношение к учебе, нежелание изучать английский язык (на котором основано все управление, включая надписи в кабине F-16), падение спортивных показателей авиаторов ВСУ из-за набора веса и чрезмерного употребления алкоголя. Квалификация зависит и от вооружения F-16.Невероятные точки базированияНе исключая заведомо опасное для НАТО размещение украинской эскадрильи F-16 на приграничных аэродромах Польши и Румынии, можно рассмотреть несколько западно-украинских аэродромов базирования (гражданских и военных) – Ужгород, Мукачево, Ивано-Франковск Луцк, Львов, Городок, Стрый. Список неполный, советское наследие "холодной войны" на Украине значительно. Аэродромную инфраструктуру "переориентировать" на прием-отправку F-16 не так сложно. Проблематично защитить самолеты на земле от российских ракетных ударов, которые регулярно неоднократно испытывали на себе аэродромы ВСУ в Староконстантинове, Миргороде, Калинове, Ивано-Франковске. Вооруженные силы РФ методично уничтожают важные объекты в глубоком оперативном тылу ВСУ.Не меньшую проблему для Украины представляет сложность обслуживания F-16 квалифицированными инженерами и техниками – узкими специалистами по двигателям, топливу, авионике. В связи с этим "горячие головы" на Западе рассматривают возможность и целесообразность использования F-16 "в невооруженной конфигурации" с авиабазы в соседней стране, с посадкой на Украине для вооружения и дозаправки перед завершением миссии. Затем – обратный путь в соседнюю страну. Якобы такое решение обеспечит относительную безопасность самолетов, и баланс на грани эскалации, которая беспокоит Вашингтон и основных его союзников по НАТО. Обсуждается базирование украинских F-16 в Молдове, которая в этом случае сильно рискует. Россия неоднократно заявляла, что нанесет удары по любым аэродромам за пределами Украины, если с них будут совершать боевые вылеты украинские F-16.Перспективы боевого примененияПо информации The Wall Street Journal, США вооружат украинские самолеты F-16 передовыми ракетами "воздух – воздух". Речь идет об управляемых ракетах малой дальности (до 20 км) AIM-9X Sidewinder образца 2003 года и средней дальности (до 180 км) – AMRAAM AIM-120 образца 1991 года. Первая ракета может пригодится украинским истребителям только для отражения ракетных ударов России в глубоком тылу ВСУ. Вторая – дальностью до 180 км – все же заметно проигрывает в гипотетической дуэльной ситуации российской гиперзвуковой ракете "воздух – воздух" Р-37М с гарантированной дальностью поражения 300 км. И это без учета интегрированных возможностей мобильных зенитных ракетных систем ЗРС С-400 (на земле).На случай, если кто-то в Пентагоне и НАТО мечтает вооружить истребители ВСУ американскими крылатыми ракетами типа AGM-158 дальностью более 1000 км, в России проводится третий этап учения нестратегических ядерных сил. Напомню, тактическое ядерное оружие характеризуется мощностью боеголовок до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте, и дальностью поражения до 5500 км. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов, подразделения ВКС России сегодня отрабатывают получение специальных боеприпасов, снаряжение ракет-носителей и авиационных средств поражения, выход (вылет) в назначенные (позиционные) районы. В этом учении видится материализованная неотвратимость возмездия организаторам прокси-войны с Россией.В зоне СВО противник на всех направлениях отступает под ударами российских войск. Передача киевскому режиму натовских истребителей и американских ракет не меняет целей, стратегии, и хода российской спецоперации. Лишь гарантирует гибель более 300 тысяч солдат украинской армии – ежегодно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, министерство обороны рф, аналитика