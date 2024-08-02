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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-pyat-naselennykh-punktov-v-dnr-za-nedelyu-1051872746.html
Вооруженные силы России освободили пять населенных пунктов в ДНР за неделю
Вооруженные силы России освободили пять населенных пунктов в ДНР за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР за... 02.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР за неделю, сообщило Минобороны России. Недельная сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина, днр
министерство обороны рф, россия, украина, днр

Вооруженные силы России освободили пять населенных пунктов в ДНР за неделю

16:45 02.08.2024 (обновлено: 18:17 02.08.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 02.08.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР за неделю, сообщило Минобороны России.
Недельная сводка Минобороны России:
С 27 июля по 2 августа Вооруженными силами России нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БпЛА.
Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28839 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16740 танков и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12714 орудий полевой артиллерии и минометов, 24283 единицы специальной военной автомобильной техники.
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