С 27 июля по 2 августа Вооруженными силами России нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БпЛА. С 27 июля по 2 августа Вооруженными силами России нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БпЛА.

Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов. Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр". В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр".