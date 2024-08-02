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Взаимный интерес: Иванов о важности культурного обмена

Взаимный интерес: Иванов о важности культурного обмена

Sputnik Абхазия

На сцене Госфилармонии в Абхазии впервые выступил Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева с постановкой "Ромео и Джульетта"... 02.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-02T12:50+0300

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Взаимный интерес: Иванов о важности культурного обмена Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Иванов о важности культурного обмена

На сцене Госфилармонии в Абхазии впервые выступил Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева с постановкой "Ромео и Джульетта". Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Константин Иванов в эфире радио Sputnik рассказал о важности культурного обмена.Культурные контакты Абхазии и Марий Эл не прекращаются, республики ведут постоянный культурный обмен, сказал Иванов в интервью радио. Он привел в пример гастроли РУСДРАМа в 2021 году и сказал, что вновь в этом году приглашают на "Фестиваль русских театров" в ноябре.Иванов также добавил, что много слышал об Абхазском Госансамбле песен и танцев. На правах художественного руководителя региональных этапов "Танцуй, пой, моя Россия", он пригласил ансамбль выступить, как на одном из региональных этапов, так и на сцене Кремлевского дворца в декабре 2024 года в качестве почетного гостя.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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