https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/vzaimnyy-interes-ivanov-o-vazhnosti-kulturnogo-obmena---1051871172.html
Взаимный интерес: Иванов о важности культурного обмена
Взаимный интерес: Иванов о важности культурного обмена
Sputnik Абхазия
На сцене Госфилармонии в Абхазии впервые выступил Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева с постановкой "Ромео и Джульетта"... 02.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-02T12:50+0300
2024-08-02T12:50+0300
2024-08-02T12:50+0300
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Взаимный интерес: Иванов о важности культурного обмена
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Иванов о важности культурного обмена
На сцене Госфилармонии в Абхазии впервые выступил Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева с постановкой "Ромео и Джульетта". Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Константин Иванов в эфире радио Sputnik рассказал о важности культурного обмена.Культурные контакты Абхазии и Марий Эл не прекращаются, республики ведут постоянный культурный обмен, сказал Иванов в интервью радио. Он привел в пример гастроли РУСДРАМа в 2021 году и сказал, что вновь в этом году приглашают на "Фестиваль русских театров" в ноябре.Иванов также добавил, что много слышал об Абхазском Госансамбле песен и танцев. На правах художественного руководителя региональных этапов "Танцуй, пой, моя Россия", он пригласил ансамбль выступить, как на одном из региональных этапов, так и на сцене Кремлевского дворца в декабре 2024 года в качестве почетного гостя.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, культура, гастроли, аудио
подкасты, взаимный интерес, культура, гастроли, аудио
На сцене Госфилармонии в Абхазии впервые выступил Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева с постановкой "Ромео и Джульетта". Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Константин Иванов в эфире радио Sputnik рассказал о важности культурного обмена.
Культурные контакты Абхазии и Марий Эл не прекращаются, республики ведут постоянный культурный обмен, сказал Иванов в интервью радио.
Он привел в пример гастроли РУСДРАМа в 2021 году и сказал, что вновь в этом году приглашают на "Фестиваль русских театров" в ноябре.
Иванов также добавил, что много слышал об Абхазском Госансамбле песен и танцев. На правах художественного руководителя региональных этапов "Танцуй, пой, моя Россия", он пригласил ансамбль выступить, как на одном из региональных этапов, так и на сцене Кремлевского дворца в декабре 2024 года в качестве почетного гостя.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.