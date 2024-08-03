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Аслан Бжания поздравил российских десантников с Днем ВДВ

Аслан Бжания поздравил российских десантников с Днем ВДВ

Sputnik Абхазия

День воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России и странах постсоветского пространства 2 августа. 03.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественных мероприятиях к 94-й годовщине основания ВДВ России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По традиции, празднование началось в сквере имени генерала Маргелова в Санкт-Петербурге. По завершении торжеств в полдень президент Абхазии вместе с ветераном 345-го полка ВДВ Александром Геращенко дали пушечных залп в Петропавловской крепости.

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