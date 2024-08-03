https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/dvizhenie-na-trasse-v-gagrskom-rayone-vosstanovleno-1051875833.html

Движение на трассе в Гагрском районе восстановлено

Движение на трассе в Гагрском районе восстановлено

Sputnik Абхазия

Проезд по республиканской трассе в районе села Багрыпста блокировали два дерева, упавшие на дорогу рано утром. 03.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-03T12:53+0300

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2024-08-03T12:53+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Движение на республиканской трассе в Гагрском районе полностью восстановлено, сообщает МВД Абхазии. Пассажирский транспорт и частные автомобили беспрепятственно проезжают по обеим полосам. Ранее на трассу в районе села Багрыпста упало два дерева, предположительно, это связано с тем, что их корневая система ослабла из-за пожара, вспыхнувшего в этом районе 1 августа, и локализованного сотрудниками МЧС. Движение на 10-м километре трассы было заблокировано с раннего утра.В результате происшествия были повреждены три машины, пострадавших нет.

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