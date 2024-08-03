https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/dvizhenie-na-trasse-v-gagrskom-rayone-vosstanovleno-1051875833.html
Движение на трассе в Гагрском районе восстановлено
Движение на трассе в Гагрском районе восстановлено
Sputnik Абхазия
Проезд по республиканской трассе в районе села Багрыпста блокировали два дерева, упавшие на дорогу рано утром. 03.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-03T12:53+0300
2024-08-03T12:53+0300
2024-08-03T12:53+0300
в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/03/1051875919_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_5429b432da829dc2ff703136a0448be0.jpg
СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Движение на республиканской трассе в Гагрском районе полностью восстановлено, сообщает МВД Абхазии. Пассажирский транспорт и частные автомобили беспрепятственно проезжают по обеим полосам. Ранее на трассу в районе села Багрыпста упало два дерева, предположительно, это связано с тем, что их корневая система ослабла из-за пожара, вспыхнувшего в этом районе 1 августа, и локализованного сотрудниками МЧС. Движение на 10-м километре трассы было заблокировано с раннего утра.В результате происшествия были повреждены три машины, пострадавших нет.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/03/1051875919_115:0:734:464_1920x0_80_0_0_ac5efb13e96d74b69ed2e4e8fa1d5b47.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия
Движение на трассе в Гагрском районе восстановлено
Проезд по республиканской трассе в районе села Багрыпста блокировали два дерева, упавшие на дорогу рано утром.
СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Движение на республиканской трассе в Гагрском районе полностью восстановлено, сообщает МВД Абхазии.
Пассажирский транспорт и частные автомобили беспрепятственно проезжают по обеим полосам.
Ранее на трассу в районе села Багрыпста упало два дерева, предположительно, это связано с тем, что их корневая система ослабла из-за пожара, вспыхнувшего в этом районе 1 августа, и локализованного сотрудниками МЧС. Движение на 10-м километре трассы было заблокировано с раннего утра.
В результате происшествия были повреждены три машины, пострадавших нет.