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Эксперт о переговорах с Украиной: только после достижения целей СВО
Эксперт о переговорах с Украиной: только после достижения целей СВО
Sputnik Абхазия
О вариантах урегулирования конфликта на Украине рассуждает общественный деятель Сергей Лущ. По его мнению, конфликт может быть решен при полном нейтралитет... 03.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-03T18:35+0300
2024-08-03T18:35+0300
2024-08-03T18:35+0300
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Эксперт о переговорах с Украиной: только после достижения целей СВО
Sputnik Абхазия
Эксперт о переговорах с Украиной: только после достижения целей СВО
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не может быть и не будет. Она напомнила, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области теперь являются частью России.В последнее время все чаще в украинском политическом дискурсе и экспертной среде стали звучать заявления о дипломатических мерах и решении конфликта путем переговоров под девизом "мир в обмен на территории", отмечает лидер общественного объединения "Движение Союз" Сергей Лущ. Однако, по его мнению, все эти разговоры могут быть лишь прикрытием для некой перегруппировки и попытки выкроить время в духе Минских соглашений, а варианты каких-либо договоренностей можно рассматривать лишь по достижении целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины."Несмотря на объемы поставок американской, британской, немецкой помощи, снарядов, патронов, Украина истощена, а количество воюющих украинцев неумолимо сокращается. Растут разочарования и протестные настроения внутри общества, загон на передовую людей без подготовки, по сути – геноцид украинского народа, на что был и ориентирован Запад. Переманивание профессиональных кадров, вывоз ресурсов, по сути, страна отдана на разграбление", – рассуждает эксперт.По словам собеседника Sputnik, сейчас Россия проводит освобождение территорий от их дальнейшего разграбления."Сегодня на Украине мы воюем со всей Европой и Соединенными Штатам за новый миропорядок. Если рассматривать вариант урегулирования, то это наша победа и полный нейтралитет Украины – демилитаризованной, денацифицированной, не представляющей угрозы Союзному государству. Без иностранных посредников, под контролем лидеров наших государств", – уверен Лущ.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, союзное государство, европа, сша, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, союзное государство, европа, сша, аудио
Эксперт о переговорах с Украиной: только после достижения целей СВО
О вариантах урегулирования конфликта на Украине рассуждает общественный деятель Сергей Лущ. По его мнению, конфликт может быть решен при полном нейтралитет Украины – демилитаризованной, денацифицированной, не представляющей угрозы Союзному государству.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии не может быть и не будет. Она напомнила, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области теперь являются частью России.
В последнее время все чаще в украинском политическом дискурсе и экспертной среде стали звучать заявления о дипломатических мерах и решении конфликта путем переговоров под девизом "мир в обмен на территории", отмечает лидер общественного объединения "Движение Союз" Сергей Лущ. Однако, по его мнению, все эти разговоры могут быть лишь прикрытием для некой перегруппировки и попытки выкроить время в духе Минских соглашений, а варианты каких-либо договоренностей можно рассматривать лишь по достижении целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины.
"Несмотря на объемы поставок американской, британской, немецкой помощи, снарядов, патронов, Украина истощена, а количество воюющих украинцев неумолимо сокращается. Растут разочарования и протестные настроения внутри общества, загон на передовую людей без подготовки, по сути – геноцид украинского народа, на что был и ориентирован Запад. Переманивание профессиональных кадров, вывоз ресурсов, по сути, страна отдана на разграбление", – рассуждает эксперт.
По словам собеседника Sputnik, сейчас Россия проводит освобождение территорий от их дальнейшего разграбления.
"Сегодня на Украине мы воюем со всей Европой и Соединенными Штатам за новый миропорядок. Если рассматривать вариант урегулирования, то это наша победа и полный нейтралитет Украины – демилитаризованной, денацифицированной, не представляющей угрозы Союзному государству. Без иностранных посредников, под контролем лидеров наших государств", – уверен Лущ.