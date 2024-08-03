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Нас двое, "Кому я нужна с ребенком?": Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
Нас двое, "Кому я нужна с ребенком?": Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
Sputnik Абхазия
"У меня есть дети от прошлых отношений" — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно... 03.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-03T11:11+0300
2024-08-03T11:11+0300
2024-08-03T11:11+0300
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Нас двое "Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
Sputnik Абхазия
Нас двое "Кому я нужна с ребенком?" Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
"У меня есть дети от прошлых отношений" — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители?Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Нас двое, "Кому я нужна с ребенком?": Могут ли дети стать угрозой для новых отношений
"У меня есть дети от прошлых отношений" — для многих такое известие звучит как приговор. Но есть те, кто воспринимает эту новость спокойно. Когда уместно сообщать о наличии ребенка? Как правильно выстраивать отношения в такой ситуации? И нужно ли вообще общаться с детьми второй половинки, если у них уже есть родители?
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.
Слушайте подкасты РИА Новости.