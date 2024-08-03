https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/prezentatsiya-knigi-o-valeriane-kobakhiya-proshla-v-sukhume-1051876767.html

Презентация книги о Валериане Кобахия прошла в Сухуме

Презентация книги о Валериане Кобахия прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

Валериан Кобахия - абхазский государственный и политический деятель, в 1990 году подписавший Декларацию о государственном суверенитете Абхазии. 03.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-03T17:12+0300

2024-08-03T17:12+0300

2024-08-03T17:12+0300

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Презентация книги об абхазском государственном деятеле Валериане Кобахия прошла в Сухуме. Она была выпущена к 95-летию со дня рождения политика. Автор книги, журналист, профессор АГУ Екатерина Бебиа, собрала под одной обложкой воспоминания известных политических и общественных деятелей, родственников, членов семьи. Сама Бебиа присутствовала на десятой сессии Верховного совета Абхазии в качестве журналиста. На ней Кобахия с трибуны говорил о юридических основаниях для признания независимости Абхазии. Когда пришло время голосовать, голосующих за принятие декларации стало больше, и депутаты грузинской национальности в знак протеста начали покидать зал. Документ был принят. Декларация объявляла Абхазию Советской социалистической республикой и определяла ее как "суверенное социалистической государство, созданное на основе осуществления абхазской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение".Верховный Совет Грузии декларацию и постановление "Постановление о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии" счел недействительными и не обладающими юридической силой.Валериан Кобахия родился 15 мая 1929 года в селе Лыхны. С 1975 по 1978 годы был секретарем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, а с 1978 по 1990 годы — председателем Президиума. 25 августа 1990 года в качестве главы Парламента подписал Декларацию о государственном суверенитете Абхазии. Кобахия ушел из жизни 28 августа 1992 года в возрасте 63 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/istoricheskaya-data-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1047678475.html

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