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Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию
Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию
Sputnik Абхазия
Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 04.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-04T16:28+0300
2024-08-04T16:28+0300
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Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию
В Сухуме прошел Кубок республики Абхазия по плаванию. В нем приняли участие более 60 спортсменов из Абхазии, Москвы и Краснодара. Соревнования проходили среди спортсменов от 7 до 16 лет. "Турнир прошел на достаточно высоком уровне. Была очень хорошая организация", - отметил Задорожный. О прошедших соревнованиях и о тех, что только предстоят, слушайте в подкасте.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, аудио
Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию
16:28 04.08.2024 (обновлено: 19:48 04.08.2024)
Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
В Сухуме прошел Кубок республики Абхазия по плаванию. В нем приняли участие более 60 спортсменов из Абхазии, Москвы и Краснодара. Соревнования проходили среди спортсменов от 7 до 16 лет.
"Турнир прошел на достаточно высоком уровне. Была очень хорошая организация", - отметил Задорожный.
О прошедших соревнованиях и о тех, что только предстоят, слушайте в подкасте.