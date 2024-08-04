https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/dopolnitelnoe-vremya-zadorozhnyy-o-kubke-respubliki-abkhaziya-po-plavaniyu-1051863182.html

Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию

Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию

Sputnik Абхазия

Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 04.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-04T16:28+0300

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Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию Sputnik Абхазия Дополнительное время: Задорожный о Кубке республики Абхазия по плаванию

В Сухуме прошел Кубок республики Абхазия по плаванию. В нем приняли участие более 60 спортсменов из Абхазии, Москвы и Краснодара. Соревнования проходили среди спортсменов от 7 до 16 лет. "Турнир прошел на достаточно высоком уровне. Была очень хорошая организация", - отметил Задорожный. О прошедших соревнованиях и о тех, что только предстоят, слушайте в подкасте.

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