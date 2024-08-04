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Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Sputnik Абхазия
Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова? 04.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-04T11:40+0300
2024-08-04T11:40+0300
2024-08-04T11:40+0300
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Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Sputnik Абхазия
Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе сформировались подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немцами. Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, великая отечественная война, фашизм, ссср, вторая мировая война (1939-1945), аудио
подкасты риа, великая отечественная война, фашизм, ссср, вторая мировая война (1939-1945), аудио
Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах
Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова?
Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе сформировались подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немцами.