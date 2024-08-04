https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/pskov-podvig-saperov-vzryv-mostov-i-diversii-na-zheleznykh-dorogakh-1051862040.html

Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах

Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах

Sputnik Абхазия

Почему Красная армия была вынуждена оставить Псков? Какой подвиг совершил Семен Байков, в честь которого названа одна из улиц Пскова? 04.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-04T11:40+0300

2024-08-04T11:40+0300

2024-08-04T11:40+0300

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Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах Sputnik Абхазия Псков. Подвиг саперов, взрыв мостов и диверсии на железных дорогах

Фашисты захватили Псков 9 июля 1941 года — на 18 день с начала Великой Отечественной войны. Вскоре в городе сформировались подпольные группы, а в области — партизанские отряды. Они вели непрерывную борьбу с немцами. Слушайте подкасты РИА Новости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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подкасты риа, великая отечественная война, фашизм, ссср, вторая мировая война (1939-1945), аудио