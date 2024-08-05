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Абхазия открыла показ национальных костюмов на Международном фестивале в Никарагуа

Абхазия открыла показ национальных костюмов на Международном фестивале в Никарагуа

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Абхазия открыла показ национальных костюмов на Международном фестивале искусства, культуры и гастрономии в Никарагуа. Об этом сообщила... 05.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Абхазия открыла показ национальных костюмов на Международном фестивале искусства, культуры и гастрономии в Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики. Абхазский павильон посетили советник президента Никарагуа Камила Ортега, министр культуры Никарагуа Рамон Родригез, представители различных правительственных ведомств и дипломаты, аккредитованные в Никарагуа.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года. Через год были установлены дипломатические отношения между странами.

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