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Детский омбудсмен обратилась к СМИ и праоохранителям после задержания школьника
Детский омбудсмен обратилась к СМИ и праоохранителям после задержания школьника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Детский омбудсмен Мактина Джинджолия предостерегла СМИ и пресс-службы правоохранительных органов от упоминания в официальных... 05.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-05T17:55+0300
2024-08-05T17:55+0300
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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Детский омбудсмен Мактина Джинджолия предостерегла СМИ и пресс-службы правоохранительных органов от упоминания в официальных публикациях персональных данных несовершеннолетних. Джинджолия прокомментировала задержание Службой госбезопасности Абхазии сухумского школьника и возбуждение в отношении него уголовного дела. Она подчеркнула, что Аппарат уполномоченного ведет просветительскую работу, чтобы предотвратить вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн ресурсы в социальных сетях и мессенджерах. С начала учебного года она будет усилена.Джинджолия призвала родителей проявлять к своим детям должное внимание, чтобы не допустить совершения ими противоправных действий под влиянием манипуляций так называемых кураторов.
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дети, абхазия, законодательство
дети, абхазия, законодательство
Детский омбудсмен обратилась к СМИ и праоохранителям после задержания школьника
17:55 05.08.2024 (обновлено: 18:52 05.08.2024)
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Детский омбудсмен Мактина Джинджолия предостерегла СМИ и пресс-службы правоохранительных органов от упоминания в официальных публикациях персональных данных несовершеннолетних.
Джинджолия прокомментировала задержание Службой госбезопасности Абхазии сухумского школьника и возбуждение в отношении него уголовного дела.
"Предостережение основывается на принципах уважения и соблюдения конфиденциальности персональной информации несовершеннолетнего, ввиду того, что распространение вышеупомянутых сведений, может иметь негативные для него последствия (буллинг среди сверстников, одноклассников, родственников)", — отметила Джинджолия.
Она подчеркнула, что Аппарат уполномоченного ведет просветительскую работу, чтобы предотвратить вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн ресурсы в социальных сетях и мессенджерах. С начала учебного года она будет усилена.
Джинджолия призвала родителей проявлять к своим детям должное внимание, чтобы не допустить совершения ими противоправных действий под влиянием манипуляций так называемых кураторов.