https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/detskiy-ombudsmen-obratilas-k-smi-i-praookhranitelyam-posle-zaderzhaniya-shkolnika-1051900172.html

Детский омбудсмен обратилась к СМИ и праоохранителям после задержания школьника

Детский омбудсмен обратилась к СМИ и праоохранителям после задержания школьника

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Детский омбудсмен Мактина Джинджолия предостерегла СМИ и пресс-службы правоохранительных органов от упоминания в официальных... 05.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-05T17:55+0300

2024-08-05T17:55+0300

2024-08-05T18:52+0300

в абхазии

дети

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законодательство

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Детский омбудсмен Мактина Джинджолия предостерегла СМИ и пресс-службы правоохранительных органов от упоминания в официальных публикациях персональных данных несовершеннолетних. Джинджолия прокомментировала задержание Службой госбезопасности Абхазии сухумского школьника и возбуждение в отношении него уголовного дела. Она подчеркнула, что Аппарат уполномоченного ведет просветительскую работу, чтобы предотвратить вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн ресурсы в социальных сетях и мессенджерах. С начала учебного года она будет усилена.Джинджолия призвала родителей проявлять к своим детям должное внимание, чтобы не допустить совершения ими противоправных действий под влиянием манипуляций так называемых кураторов.

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дети, абхазия, законодательство