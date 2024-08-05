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Более 700 человек будут зачислены в Абхазский государственный университет

Более 700 человек будут зачислены в Абхазский государственный университет

Sputnik Абхазия

Прием документов в госуниверситет на 2024-2025 учебный год осуществлялся по 35 направлениям подготовки и 44 образовательным программам. 05.08.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Более 700 человек будут зачислены в Абхазский государственный университет на бакалавриат, в магистратуру и по программам второго высшего образования.Популярностью у абитуриентов пользовались в этом году только 20 специальностей. Большинство решили традиционно поступать на "Экономику" и "Юриспруденцию". Дополнительный прием после завершения основного набора был объявлен по 12 направлениям.На бакалавриат поступило 676 человек, в том числе 102 ранее рекомендованных к зачислению по результатам олимпиады школьников "Путь к вершинам!" и 37 заявлений в рамках дополнительного набора.По программам второго высшего образования подали заявления 11 человек, по направлениям магистратуры — 12. Прием документов по направлениям второго высшего образования и магистерским программам продолжается.

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