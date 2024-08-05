https://sputnik-abkhazia.ru/20240805/dopolnitelnyy-priem-po-12-napravleniyam-obyavlen-v-agu--1051892672.html
Более 700 человек будут зачислены в Абхазский государственный университет
Более 700 человек будут зачислены в Абхазский государственный университет
Sputnik Абхазия
Прием документов в госуниверситет на 2024-2025 учебный год осуществлялся по 35 направлениям подготовки и 44 образовательным программам. 05.08.2024, Sputnik Абхазия
2024-08-05T12:00+0300
2024-08-05T12:00+0300
2024-08-05T15:21+0300
в абхазии
агу
абхазия
студенты
образование
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050870759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c145c0c58cd14e374508a023c83f2924.jpg
СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Более 700 человек будут зачислены в Абхазский государственный университет на бакалавриат, в магистратуру и по программам второго высшего образования.Популярностью у абитуриентов пользовались в этом году только 20 специальностей. Большинство решили традиционно поступать на "Экономику" и "Юриспруденцию". Дополнительный прием после завершения основного набора был объявлен по 12 направлениям.На бакалавриат поступило 676 человек, в том числе 102 ранее рекомендованных к зачислению по результатам олимпиады школьников "Путь к вершинам!" и 37 заявлений в рамках дополнительного набора.По программам второго высшего образования подали заявления 11 человек, по направлениям магистратуры — 12. Прием документов по направлениям второго высшего образования и магистерским программам продолжается.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050870759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f4fef1ecbca2bc98cf7e845521bbf73.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агу, абхазия, студенты, образование
агу, абхазия, студенты, образование
Более 700 человек будут зачислены в Абхазский государственный университет
12:00 05.08.2024 (обновлено: 15:21 05.08.2024)
Прием документов в госуниверситет на 2024-2025 учебный год осуществлялся по 35 направлениям подготовки и 44 образовательным программам.
СУХУМ, 5 авг - Sputnik
. Более 700 человек будут зачислены
в Абхазский государственный университет на бакалавриат, в магистратуру и по программам второго высшего образования.
Прием документов на 2024-2025 учебный год проходил по 35 направлениям подготовки и по 44 образовательным программам. При этом бюджетных мест было 397.
Популярностью у абитуриентов пользовались в этом году только 20 специальностей. Большинство решили традиционно поступать на "Экономику" и "Юриспруденцию". Дополнительный прием после завершения основного набора был объявлен по 12 направлениям.
На бакалавриат поступило 676 человек, в том числе 102 ранее рекомендованных к зачислению по результатам олимпиады школьников "Путь к вершинам!" и 37 заявлений в рамках дополнительного набора.
По программам второго высшего образования подали заявления 11 человек, по направлениям магистратуры — 12.
Прием документов по направлениям второго высшего образования и магистерским программам продолжается.